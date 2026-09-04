Canarias se adelanta al Estado para tratar la ‘Piel de Mariposa’ y administra por primera vez un fármaco no disponible en el país

Canarias se adelanta a España para tratar la Piel de Mariposa. El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha comenzado este viernes a administrar por primera vez el medicamento Vyjuvek a pacientes con epidermólisis ampollosa distrófica, una enfermedad genética rara que provoca una fragilidad extrema en la piel y las mucosas debido a un fallo en la proteína que une las distintas capas cutáneas. Se trata de un tratamiento que no está financiado por el Sistema Nacional de Salud (SNS) ni se comercializa en España, por lo que el Archipiélago ha decidido financiarlo con fondos propios.

De este modo, Canarias se ha convertido, junto con Andalucía y Aragón, en una de las pocas comunidades autónomas que ofrece este fármaco, siempre bajo indicación clínica. Al no comercializarse en España, el SCS ha tenido que adquirirlo como medicamento extranjero y solicitar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la autorización correspondiente para su uso.

Un medicamento que mejora la calidad de vida de los pacientes

Aunque el fármaco no es curativo, se ha demostrado que mejora la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Existen cuatro tipos de epidermólisis bullosa, con distintos grados y zonas de afectación, pero Vyjuvek solo está indicado para la variante distrófica. Según datos de la Asociación Debra-Piel de Mariposa, en Canarias hay diez personas con esta enfermedad, aunque solo cinco pueden beneficiarse del medicamento. La primera sesión del tratamiento se ha administrado a dos pacientes del Hospital de Día Pediátrico del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La coordinadora del equipo sociosanitario de la entidad, Nati Romero, celebra este hito. "Lo vivimos con muchísimo entusiasmo porque es muy necesario para las familias", señala. Según explica, los pacientes conviven a diario con el dolor y el sufrimiento, por lo que cuanto antes puedan acceder a este tratamiento, antes podrán beneficiarse de sus efectos y mejorar su calidad de vida.

La asociación continúa trabajando con las administraciones, especialmente con el Ministerio de Sanidad, para que el tratamiento llegue a todas las familias que puedan beneficiarse de él, independientemente de su lugar de residencia. "Al final, la patología es la misma en Canarias que en Andalucía o el País Vasco y esa injusticia lleva a muchos pacientes a sentirse, en ocasiones, como ciudadanos de segunda", sentencia.

Administración del fármaco

El Vyjuvek es un fármaco de alto coste indicado para pacientes con epidermólisis ampollosa distrófica que presentan mutaciones en el gen responsable de producir el colágeno tipo VII. Esta proteína se encarga de unir la epidermis con la dermis, por lo que su ausencia provoca una extrema fragilidad de la piel y la aparición de ampollas y heridas ante el mínimo contacto, que además resultan difíciles de cicatrizar.

El medicamento se aplica directamente sobre la piel en forma de gel y actúa facilitando que las células produzcan colágeno tipo VII. De este modo, favorece la cicatrización de heridas complejas que ya no responden a los tratamientos convencionales y puede mejorar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes.