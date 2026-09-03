Vuelta al cole en Canarias: las familias retrasan la compra de material escolar a la espera de las becas

Los días previos al inicio del curso escolar -marcado para el miércoles de la semana que viene- suelen ser un hervidero de compras de última hora. Libros de texto, libretas, bolígrafos y agendas viajan en bolsas que despegan desde los comercios con las aulas como su próximo destino. No obstante, este año el ritmo comercial en Canarias se vive con mayor calma.

Cristina Sánchez, responsable de la librería El Libro Técnico, desvela que "las ventas han sido más lentas que otros años, este año hay unas ayudas que salen a partir de septiembre y esperamos que aumenten un poco a partir de entonces, cuando ya estén asignadas". Esta iniciativa, bautizada como el Programa de Gratuidad de Libros de Texto y Material Didáctico, beneficia a primero, segundo y tercero de primaria, además de primero de la ESO, y se prevé ampliarla en el futuro.

Esta novedad administrativa provoca que muchos padres y madres aplacen el desembolso. Alfredo Medina, portavoz de El Corte Inglés en Canarias, confirma que la gratuidad estatal "está notándose, está influyendo relativamente" en las ventas. Con todo, las compras se concentran a finales de agosto y en septiembre, aunque muchos previsores gestionan los pedidos desde junio para diluir el impacto financiero.

Cristina Sánchez, responsable de El Libro Técnico en Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

El adiós al iPad y el regreso del papel

Una de las tendencias más llamativas es el retroceso de las pantallas en las aulas, una decisión pedagógica que influye directamente en el bolsillo familiar. Varios centros han decidido dar marcha atrás en el soporte digital. Isabel León y Beatriz Hurtado de Mendoza, cuyos hijos asisten al Colegio Alemán, celebran esta medida: "Quitaron la tablet, por suerte. Es mejor, porque hay más libros, aunque también más gastos en libros".

Este entorno responde a un clamor docente. Desde las librerías apuntan que se detecta un "cambio paulatino y lento de una vuelta al texto, una vuelta a escribir, a que los niños cojan el bolígrafo". Sánchez asegura que, los profesores que pasan por el negocio argumentan que la enseñanza digital dificulta la concentración, mientras que el papel estimula la memoria.

Sin embargo, volver a las mochilas con peso encarece la factura. Un volumen de materias troncales como Lengua o Matemáticas ronda los 40 o 45 euros. La caída de la demanda de papel obligó a reducir las tiradas impresas, lo que incrementó el coste unitario. Además, la especificidad regional de las materias encarece la producción nacional.

La odisea de la reutilización

Frente a estas tarifas, heredar manuales es una prioridad indispensable, aunque plagada de trabas. "Yo intento reutilizar, siempre. Lo que pasa es que las editoriales cambian, cambian los códigos cada dos años", relata León. Esta madre, de cuatro hijos expone la impotencia de ver cómo un volumen sirve apenas doce meses y resulta inservible para el hermano siguiente. Los padres organizan chats escolares y mercadillos de intercambio.

El obstáculo es mayor en primaria, donde imperan cuadernillos diseñados para escribir y rellenar, anulando la opción de segunda mano y forzando un desembolso ineludible.

Las capibaras, el animal de moda entre los niños, llevado a todo tipo de material escolar. / José Carlos Guerra

Vulnerabilidad y pago aplazado

La realidad presupuestaria varía según la realidad del centro. Charlotte Topper, madre de un alumno en la escuela pública, admite que el cole en el que está su hijo "se hace cargo de lo que son los libros", por lo que sus gastos se limitan al uniforme, que califica de precio "asumible"; y un material básico del que "no han pedido mucho". En el extremo opuesto destaca la enseñanza privada: el coste de los textos nuevos para el Colegio Alemán asciende a unos 300 euros por alumno, superando los 400 euros para familias con varios escolares.

Desde la federación de familias Fitapa, Manuel Delgado alerta de que la situación es límite en las Islas, una de las comunidades autónomas con menores ingresos medios y mayores tasas de exclusión social. "El problema viene de años. La vulnerabilidad azota a las familias y los niños y niñas, las sufren en silencio", advierten desde el colectivo, destacando que el comedor escolar, el transporte y el material de papelería representan los tres grandes focos de asfixia económica para los hogares canarios.

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La federación critica además que las becas se calculen con rentas pasadas, ignorando el empobrecimiento repentino que muchas parejas sufren hoy. Ante presupuestos al límite, el recurso a la financiación y las cómodas fórmulas de pago aplazado se han consolidado como la principal herramienta de los hogares canarios para garantizar que el inminente curso comience sin carencias para los menores.