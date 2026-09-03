Víctor Cabezuelo (voz y guitarra de Rufus T. Firefly): "Estamos en el mejor momento de la banda y eso se va a notar en el escenario"

La banda madrileña Rufus T. Firefly regresa este fin de semana al Phe Festival de Puerto de la Cruz, cinco años después de una actuación en la misma cita y que estuvo marcada por las restricciones sanitarias de la pandemia. Actuarán este viernes 4 de septiembre, a las 19:20 horas con la intención, en palabras de su líder, Víctor Cabezuelo, de "desquitarse" de aquel bolo y ofrecer un concierto muy diferente. "Es probable que no hayan visto nunca algo parecido", lanza como invitación directa al público la voz y guitarra de la banda de Aranjuez. En plena gira y con dos décadas de trayectoria a sus espaldas, el grupo llega además en un momento de consolidación creativa, con un sonido más definido y una conexión con el público que, según defienden, atraviesa su mejor etapa.

Cinco años después de su paso por el Phe Festival, ¿qué recuerdo tienen de aquel concierto?

Tenemos un recuerdo un poco agridulce, porque coincidió con la pandemia y la gente permanecía sentada y con mascarillas. Fue guay poder ir a tocar y enseñar las canciones nuevas, pero el ambiente no acompañaba mucho. Al final, un concierto necesita cercanía y movimiento, que la gente esté de pie y que se genere una energía colectiva. Todo eso, hace cinco años fue imposible. Aun así, guardamos cariño porque era un momento importante para nosotros, estábamos presentando material nuevo y era una oportunidad de seguir tocando en una situación muy complicada para la música en directo.

Así que este concierto, ¿es una cuenta pendiente?

Creo que sí. Además, ahora vamos con una energía bastante diferente. Hemos tocado mucho en estos años, hemos crecido como banda y creo que todo eso se va a notar. Tenemos muchas ganas de volver a ese mismo escenario de Puerto de la Cruz en condiciones normales y de vivir el festival como toca. Creo que va a ser un concierto muy especial y muy liberador, también para nosotros.

Llegan además en su 20 aniversario. ¿Tiene algo especial este momento?

Cumplimos 20 años, sí, pero no somos muy de celebrar aniversarios. A veces parece que celebras porque cualquier tiempo pasado fue mejor y yo siento justo lo contrario: estamos en el mejor momento de la banda. No me apetece tirar de nostalgia porque estoy disfrutando más que nunca. Me parece más interesante poner el foco en lo que estamos haciendo ahora que en lo que hicimos hace diez años.

¿Qué explica ese 'mejor momento'?

Es la suma de muchas cosas. Por un lado, tocamos mucho más que antes, y eso no da una solidez como grupo que se nota en el directo. Por otro, hemos llegado a un punto musical que sentimos muy cercano a lo que siempre quisimos hacer. También hemos encontrado una forma de decir las cosas más directa y honesta, y eso hace que el público conecte más con lo que hacemos. Pero todo esto no habría pasado sin el recorrido previo, sin cada disco, cada concierto, cada etapa que ha sido necesaria para llegar hasta aquí.

¿Eso añade presión de cara al futuro?

Al contrario, nos da muchas ganas de hacer algo nuevo. Cuando llevas tanto tiempo buscando un sonido y lo encuentras, es como que la pelota está en tu terreno. Ya no estás persiguiendo algo que no sabes muy bien qué es, sino que tienes claro hacia dónde quieres ir. Eso es muy estimulante y nos coloca en un momento creativo muy bonito.

Para quien no haya oído nunca su música, ¿cómo definiría hoy a Rufus T. Firefly?

Es difícil, pero creo que hemos conseguido algo que suena a Rufus. Lo que va a ver la gente es algo que no sabrá muy bien dónde encasillar, y ese es nuestro superpoder. En un mismo concierto puedes encontrar una canción electrónica, otra muy rock y algo más íntimo. Hay momentos muy arriba y otros más recogidos. Es como un viaje en el que pasan muchas cosas, y eso es lo que nos gusta: no repetir una fórmula, sino ir explorando.

Ese eclecticismo conecta con el público actual, que quiere un viaje completo en cada concierto.

Hay de todo. Hay quien quiere que hagas siempre lo mismo, y es respetable. Pero nosotros llegamos en un momento en el que casi todo en el rock ya estaba inventado, así que nuestro camino tenía que ir por otro lado. Y hay algo clave: no te puedes aburrir. Si te subes al escenario sin emoción, eso se nota. Nosotros necesitamos sentir que lo que estamos haciendo nos sigue estimulando, y creo que esa energía también se contagia.

"Decimos las cosas de una manera más directa y honesta, y eso hace que el público conecte"

En esa evolución, la batería Julia Martín-Maestro ha ganado protagonismo como voz.

Sí, y es algo que me encanta. Ahora hay dos voces que llevan las canciones a terrenos distintos, y eso abre mucho el rango del grupo. Julia aporta una sensibilidad diferente y otra forma de interpretar, y eso enriquece muchísimo el resultado final. Creo que es un paso natural en la evolución de la banda.

"En nuestros conciertos se pueden combinar canciones electrónicas, rockeras y algo más íntimo"

¿Y cómo trabajan ahora las canciones?

Siempre componemos juntos, pero cada uno parte de sus ideas. En el último disco, lo que compuso Julia lo cantó ella y lo mío lo canté yo. Pero estamos abiertos a cambiar eso. Al final, lo importante es que la canción funcione y que encuentre su mejor forma, independientemente de quién la haya iniciado.

¿Están ya pensando en su próximo trabajo?

Estamos hablando de cómo hacerlo, aunque no hemos empezado como tal. Tengo ideas sueltas y ahora tenemos un estudio propio, así que seguramente compongamos y grabemos a la vez. Eso nos permite experimentar mucho más, probar cosas sin presión y ver hacia dónde nos llevan.

"Tan solo somos gente tocando y tratando de hacerlo lo mejor posible"

¿Con qué parte del proceso se quedan, con la composición, la grabación en el estudio o el directo?

Con todo; no creo que haga falta elegir porque todo forma parte de lo mismo. A mí me encanta el estudio, la producción, pensar cómo hacer sonar una canción, pero también hay una necesidad de compartirlo, de tocarlo en directo. La música es una forma de comunicación: hay algo que quieres expresar y el escenario es el lugar donde eso cobra sentido delante de la gente.

Para terminar, ¿cómo invitaría al público tinerfeño a su concierto en el Phe Festival?

A los que estuvieron la última vez, les diría que vamos a desquitarnos y que será un concierto con una energía muy diferente. Y a los que no nos conozcan, les invito a descubrir una banda que probablemente no hayan visto nunca. Vamos por caminos muy variados y el concierto es muy amplio, pero sobre todo es muy musical: es gente tocando e intentando hacerlo lo mejor posible. Y eso creo que es bonito de ver.