Valido (CC) reprocha al Gobierno central que Canarias lleve tres décadas sufriendo el "mismo desamparo" que Ceuta

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha advertido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de que la falta de previsión y de acción ante los flujos migratorios está abocando a las fronteras sur del Estado a situaciones de “desamparo” como las que han vivido Canarias durante décadas y Ceuta en los últimos días.

Con motivo de la comparecencia de Sánchez para informar sobre la gestión del Gobierno en Ceuta tras la entrada de decenas de miles de personas por la frontera con Marruecos el pasado 30 de julio, Valido ha reclamado a España y a Europa una mayor corresponsabilidad en la gestión de un fenómeno que ha definido como “el mayor reto y desafío que tiene este planeta”.

La portavoz de los nacionalistas canarios en la Cámara Baja ha comenzado su intervención trasladando la solidaridad de Canarias con Ceuta, expresando que “salvo Melilla, dudo que haya otro territorio en el Estado español que pueda entender y sentir mejor lo que siente la población de Ceuta en este momento”. Igualmente, ha aplaudido el sacrificio de los “miles de servidores públicos” desplegados en Ceuta en una situación “que no tenía que haber durado tanto tiempo”.

Acuerdos con Europa

Valido ha expresado que desde Coalición Canaria se cree en la cooperación, “la buena vecindad” y la “buena diplomacia”, pero “sin chantajes, sin sometimiento y sin dependencia”. Del mismo modo ha defendido que Europa “tiene que revisar sus acuerdos”.

Desde la tribuna del hemiciclo, la diputada nacionalista ha recordado que han pasado ya 32 años desde la llegada de la primera patera a Canarias y que, desde entonces, durante décadas, decenas de miles de personas han continuado llegando a las costas del Archipiélago y “miles de ellas han muerto en el camino”. Al respecto, ha hecho referencia al cayuco rescatado hoy en Gran Canaria, en el que viajaban 128 personas y del que solo se han encontrado 44 supervivientes tras 27 días a la deriva.

Valido ha asegurado que la vulnerabilidad de la frontera sur de Europa es “innegable” y que la población de estas fronteras en España vive este “drama” de manera diaria. En ese sentido, ha afirmado también que Europa se “tambaleará” por la falta de previsión y de acción ante los flujos migratorios, que ha calificado como “el mayor reto y desafío que tiene este planeta”.

La Policía Nacional custodia un grupo de migrantes en Ceuta. / Efe

“Lo padecemos en primera instancia en los territorios más chiquititos, los que estamos allí cerca de la frontera más desigual del planeta”, ha aseverado la diputada de Coalición Canaria, que ha expuesto que desde Canarias se observa “cómo se utilizan a las personas más vulnerables para tratar de hacer el pulso geopolítico entre poderes y países”.

La parlamentaria nacionalista ha reiterado una vez más que Canarias, “tras décadas de soledad”, ha necesitado una ley para que Europa “entendiera la corresponsabilidad con lo que ocurre en el sur” y que hizo falta acudir a los tribunales para que el Estado asumiera a los menores con derecho a asilo, “que son su competencia”. Igualmente, ha aludido al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que puede convertir a las islas “en unas eternas salas de espera”.

Triajes para Canarias

Valido ha reclamado al presidente del Gobierno de España que equipe a Canarias de equipos de triaje dependientes del Estado como los que se han puesto en funcionamiento en Ceuta. También, ha exigido que no entre “un solo menor a un centro de una comunidad autónoma que no tenga garantizada la minoría de edad” y no se pueda comprobar si tiene derecho a asilo. “En tal caso, la competencia es de ustedes”, ha matizado. La diputada de Coalición Canaria ha solicitado también a Pedro Sánchez “vías legales y ordenadas”, al tiempo que ha denunciado que los consulados “no funcionan”.

Valido ha sostenido que, del mismo modo que “no es buenismo” la defensa de los derechos humanos y la protección internacional, “no es fascismo” exigir seguridad en las fronteras. “No es buenismo recordar que en África se mueren de hambre y de dolor, y que prefieren ser pobres aquí a ser pobres allí y que no les importa morir en el camino”, ha añadido. En relación con esta cuestión ha demandado que “dejen de financiar y colaborar con dictaduras corruptas que no utilizan los millones que han recibido para invertirlos en su gente”.

La diputada de la formación nacionalista canaria ha concluido recordando que “si no hay prevención, esto solo nos conduce a lo que los ceutíes sienten hoy y a lo que los canarios hemos sentido; el más tremendo desamparo”.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas