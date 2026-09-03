Clavijo reconoce la ayuda del CES cuando el Gobierno no consigue alcanzar sus objetivos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reconocido este jueves el importante papel de asesoramiento y apoyo que presta el Consejo Económico y Social (CES) al Gobierno autonómico cuando las políticas públicas no alcanzan los objetivos marcados, como en el caso del acceso a la vivienda o al empleo bien remunerado.

Clavijo ha hecho esta reflexión en el acto de toma de posesión de Sergio Melián como presidente del CES, quien ha advertido de que las instituciones se enfrentan a graves problemas como la diversificación económica, el reparto de la riqueza, la baja productividad o la que a su juicio es "la mayor fractura social" en Canarias, la escasez de vivienda, su precio y su inaccesibilidad para la gente joven.

El CES

Melián, miembro del CES en representación de Comisiones Obreras (CCOO), sucede en la presidencia de este organismo al exdirigente empresarial José Carlos Francisco, cuya labor al frente de la institución ha elogiado, al igual que Fernando Clavijo. El cambio en la presidencia del CES, que integra a representantes de sindicatos, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores y expertos en materias económicas, sociales y laborales, se ha producido tras la reciente renovación del pleno de este organismo asesor, cuyos dieciocho miembros eligieron por unanimidad a Melián el pasado 24 de agosto.

En sus palabras tras jurar el cargo, Melián ha garantizado la continuidad de los trabajos del CES como vehículo de participación efectiva de los agentes sociales en las políticas públicas, tanto mediante sus informes preceptivos sobre proyectos de ley como con la emisión de dictámenes por iniciativa propia, con el objetivo de que la institución sea útil a la ciudadanía y al Gobierno de Canarias.

Espacio de diálogo

Fernando Clavijo ha defendido el espacio de diálogo y entendimiento social que ha propiciado el CES. Ha asegurado que, como presidente canario, siempre se ha sentido "arropado y asesorado" por este organismo en un "mundo cambiante" en el que las administraciones públicas deben tomar decisiones cada vez más rápido ante problemas a los que, en ocasiones, llegan "tarde y mal".

"En ocasiones no somos capaces de dar respuesta a nuestra gente joven cuando quiere emanciparse, acceder a una vivienda o encontrar un puesto de trabajo de calidad y bien remunerado", ha reconocido Fernando Clavijo.

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Para el presidente, las soluciones no pueden partir solo del Gobierno de Canarias, de un cabildo o de un ayuntamiento, sino que deben adoptarse entre todos, por lo que ha defendido la necesidad del Consejo Económico y Social como espacio de acuerdo y diálogo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas