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Clavijo exige no "normalizar" la última tragedia en la Ruta Canaria: el presidente canario urge a España y a Europa a asumir sus responsabilidades

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo autonómico se producen tras el angustioso rescate a la deriva de la embarcación durante la madrugada de este jueves

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo / GOBIERNO DE CANARIAS

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado de forma contundente este jueves, 3 de septiembre de 2026, la articulación urgente de una "política migratoria de Estado" y el compromiso firme de la Unión Europea para frenar la pérdida de vidas en la frontera sur. Las manifestaciones del líder regional se han producido a través de un mensaje institucional tras confirmarse una nueva tragedia en la Ruta Canaria, donde más de 80 personas, entre ellas una bebé, han perdido la vida a bordo de un cayuco.

La embarcación, que había partido hace 27 días desde las costas de Gambia, fue localizada y rescatada a la deriva durante la madrugada de este jueves en aguas al sur de las islas por los servicios de salvamento.

"Es insoportable que sigan perdiéndose vidas"

El presidente canario enfatizó la urgencia de cambiar el enfoque en la gestión de la frontera atlántica y apeló a la dignidad humana como eje de la política migratoria:

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"Es insoportable que sigan perdiéndose vidas. Canarias no puede acostumbrarse ni normalizar que el Atlántico siga siendo una ruta de muerte. Lo que estamos viviendo en Canarias y estos días también en Ceuta vuelve a evidenciar una realidad: España necesita una política migratoria de Estado, y Europa debe asumir su responsabilidad. No podemos seguir gestionando la migración crisis a crisis. Hablamos de vidas y de dignidad."

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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