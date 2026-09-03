CC pide a Sánchez dejar de colaborar con dictaduras "corruptas" como Marruecos

Coalición Canaria (CC) ha urgido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de deje de colaborar con dictaduras "corruptas" como la de Marruecos, mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) le ha censurado por haber abandonado a Ceuta ante la crisis provocada por la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio.

Así lo han puesto de manifiesto los portavoces de ambos partidos durante sus intervenciones en el Pleno extraordinario que se celebra en el Congreso, donde Sánchez ha comparecido para hablar sobre la situación en la citada ciudad autónoma.

Cristina Valido (CC) ha comenzado su discurso trasladando el apoyo "sin matices" de Canarias a Ceuta y defendiendo que su partido cree "en la buena vecindad, la buena diplomacia y en la cooperación" con Marruecos pero "sin chantajes, sin sometimientos y sin dependencia".

Europa se tambaleará

Como Canarias es una de las regiones afectadas "de manera diaria" por la inmigración, Valido ha llamado a que Europa revise sus acuerdos porque la "vulnerabilidad" de la frontera de España y, por ende, de Europa "no admite discusión". De lo contrario, ha avisado, "la falta de acción y previsión" ante este reto migratorio hará que Europa se "tambalee".

Por ello, además de "vías legales y ordenadas" y fronteras "seguras", la nacionalista canaria ha exigido a Sánchez que deje de "financiar y colaborar" con dictaduras "corruptas" que no utilizan los millones que reciben para invertirlos en su gente.

"Si no hay luces largas, si no hay prevención, esto solo nos conduce a lo que los ceutís sienten hoy, a lo que los canarios hemos sentido, al más tremendo desamparo", ha avisado Valido al término de su alocución.

"Sumisos con el agresor"

De su lado, el representante de UPN, Alberto Catalán, ha recriminado a Sánchez su "abandono" de Ceuta ante "el mayor ataque" a la soberanía territorial de España al no haber sido capaz de garantizar el control de su frontera ni de defender a los españoles. "Asaltan suelo español y el presidente huye de Moncloa" mientras sus ministros se muestran "sumisos" con el "agresor", ha dicho.

Catalán ha cargado concretamente contra los ministros del Interior y Exteriores por su actuación en esta crisis de Ceuta al tiempo que ha aconsejado a la de Defensa, Margarita Robles, que "sería mejor irse de este Gobierno con la cabeza alta que seguir en el mismo sumisa y sobre todo despreciada por sus compañeros".

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El regionalista navarro ha censurado no solo la falta de autocrítica y de perdón del Gobierno sino que además sus ministros sólo hayan exigido "respeto" para Marruecos en esta operación. "¿Qué chantajes o acuerdos tendrán ustedes para que todo huela a podrido?", se ha preguntado.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas