Los ayuntamientos canarios tienen inmuebles sin registrar y fallos en sus inventarios

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha puesto el foco sobre una cuestión aparentemente administrativa, pero con consecuencias directas sobre la gestión de lo público. Los principales ayuntamientos de las islas no tienen completamente identificado, registrado y conectado con su contabilidad todo el patrimonio que poseen.

El informe de fiscalización correspondiente a 2022, presentado este jueves en el Parlamento, concluye que ninguno de los cuatro municipios que pudieron ser analizados, Arona, Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, tenía inscritos en el Registro de la Propiedad todos sus bienes inmuebles. En Telde, además, la Audiencia ni siquiera pudo realizar una fiscalización equivalente porque el Ayuntamiento no respondió a sus requerimientos de información.

El problema no se limita a tener o no tener una escritura registrada. La Audiencia advierte también de inventarios que no se actualizan correctamente y de dificultades para hacer coincidir la relación de bienes municipales con la contabilidad. Arona y Santa Cruz cuentan con sistemas conectados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna realizan esa correspondencia de forma manual.

Puede parecer un asunto de papeles y aplicaciones informáticas, pero detrás está la capacidad de una administración para saber con precisión qué bienes tiene, dónde están, cuál es su situación jurídica y económica y qué uso se está haciendo de ellos.

La propia Audiencia alerta de que mantener inventario y contabilidad como "circuitos separados" eleva el riesgo de que existan discrepancias entre el patrimonio real, el que figura en los inventarios y el que aparece en las cuentas municipales.

El informe deja, además, una fotografía desigual de los mecanismos de control. Solo Santa Cruz dispone de un manual específico para gestionar su inventario, mientras que el resto deberá mejorar sus procedimientos.