La aplicación del 112 Canarias alcanza las 18.700 descargas y ya ha permitido comunicar 374 emergencias

La App 112 Canarias ya suma 18.700 descargas desde que comenzó a funcionar en abril de 2023. Tres años después de su puesta en marcha, la aplicación gestionada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 permanece activa en 3.611 dispositivos y ha permitido comunicar un total de 374 incidentes.

La herramienta, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, funciona como una vía complementaria para contactar con los servicios de emergencia y está especialmente pensada para facilitar la comunicación en situaciones en las que realizar una llamada convencional puede resultar complicado.

Una de sus principales características es que permite contactar con el 112 mediante dos vías: una llamada de voz y un chat de texto.

Esta segunda opción puede resultar especialmente útil para personas con dificultades para comunicarse verbalmente o para aquellas situaciones en las que hablar puede ser difícil o incluso inseguro.

Una persona sorda utilizó el chat tras sufrir una caída

Uno de los casos recientes que demuestra la utilidad de esta función se produjo en Gran Canaria, cuando una persona sorda alertó al 112 a través de la aplicación después de sufrir una caída en su domicilio.

Mediante el intercambio de mensajes de texto, los operadores pudieron conocer las características de la emergencia y determinar qué asistencia era necesaria. Como consecuencia, se activaron diferentes recursos: bomberos para facilitar el acceso a la vivienda, Policía Local y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para atender a la persona afectada.

La aplicación utiliza además pictogramas para seleccionar el tipo de emergencia, tras lo que se inicia un chat con el 112. A través de esta conversación, el usuario puede aportar información sobre lo ocurrido e incluso enviar fotografías y vídeos.

Infografía sobre la aplicación del 112 Canarias / 112 CANARIAS

La aplicación puede enviar la ubicación GPS

Otra de las principales ventajas de la herramienta es que permite transmitir la ubicación GPS de la persona que realiza la alerta, un recurso especialmente útil para los servicios de emergencia cuando el incidente se produce en lugares alejados de los núcleos urbanos.

Senderos, zonas costeras o espacios de difícil localización son algunos de los escenarios en los que conocer las coordenadas puede facilitar que los equipos de emergencia encuentren el lugar con mayor rapidez.

Para utilizar la aplicación es necesario descargarla previamente. En caso de emergencia, el usuario puede seleccionar la opción de llamada de voz, que genera un acceso directo al teclado del teléfono con el número 112. Después debe validar la llamada para establecer la comunicación telefónica convencional.

También existe la posibilidad de realizar una llamada sin voz mediante el icono correspondiente, que abre directamente el chat de texto con el servicio de emergencias.

Alertas cuando existe riesgo en Canarias

La aplicación ofrece además una función de avisos de emergencia y consejos de autoprotección.

Los usuarios pueden autorizar la recepción de estas notificaciones cuando el Gobierno de Canarias activa alguno de sus planes de emergencia, por ejemplo, ante determinadas situaciones de alerta por fenómenos meteorológicos adversos.

Para recibir estos avisos es necesario tener activadas las notificaciones del teléfono.

La herramienta permite asimismo configurar, si el usuario presta su consentimiento, el envío al 112 de determinados datos personales y médicos cuando se realiza una alerta. Esta información puede ayudar a los servicios de emergencia a gestionar la demanda y mejorar la atención.

Otra de las opciones disponibles es indicar un contacto de emergencia, que podrá recibir un mensaje SMS cuando la aplicación se utilice para alertar de una situación de emergencia.

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Con estas funciones, el CECOES 112 busca ampliar las vías de comunicación con la ciudadanía y mejorar la accesibilidad al servicio de emergencias, especialmente en aquellas situaciones en las que una llamada de voz no sea posible o resulte poco segura.