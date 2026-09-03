80 muertos en un cayuco rumbo a Canarias tras 27 días de agonía en el Atlántico

27 días de agonía en el Atlántico dejan 83 muertos en un cayuco rumbo a Canarias. La embarcación, perdida durante casi un mes a merced del océano, se convierte en el último capítulo de una tragedia que vuelve a golpear la ruta migratoria más mortal del mundo: la atlántica. Entre las víctimas hay una bebé y tres mujeres. El cayuco partió de Gambia el pasado 7 de agosto con destino a las Islas y llevaba a bordo a 128 personas. Solo 45 lograron sobrevivir a una travesía extrema marcada por el hambre, la sed y la incertidumbre. Cinco cuerpos fueron localizados durante la madrugada del jueves al sur de Gran Canaria, frente a Arguineguín, mientras que el resto de los fallecidos quedó en el mar sin poder ser recuperado. Son 83 vidas perdidas en un viaje que vuelve a engrosar la lista negra de naufragios en el Atlántico, un océano convertido en escenario de una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta.

La embarcación fue localizada por uno de los aviones de Salvamento Marítimo a unos 120 kilómetros de Gran Canaria. Cuando los equipos de rescate alcanzaron el cayuco, el mal estado del mar impidió trasladar a tierra los cinco cuerpos encontrados a bordo. Los rescatadores tuvieron que mantenerlos en la nave mientras centraban sus esfuerzos en poner a salvo a los supervivientes y completar la evacuación.

Tras el rescate, Salvamento Marítimo tuvo que movilizar un helicóptero para evacuar de urgencia a tres de los ocupantes hasta los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria —dos al Doctor Negrín y uno al Insular— debido a su delicado estado de salud. El resto alcanzó tierra sobre las 3.30 horas, agotado y sin apenas fuerzas para mantenerse en pie. La escena se repitió varias veces en el punto de acogida: cuando los agentes de la Policía los sentaban para recoger sus datos personales y su lugar de procedencia, algunos terminaban desplomándose sobre la mesa por el cansancio extremo.

Seis de los rescatados fueron trasladados a centros hospitalarios por cuadros de deshidratación y desorientación, además de presentar síntomas compatibles con la ingesta de agua salada. Dos de ellos sufrían también traumatismos. Todos los supervivientes son varones y proceden de Gambia y Mali. Detrás de su estado físico hay una travesía prolongada en una embarcación precaria que vuelve a evidenciar el coste humano de la ruta canaria, una de las más peligrosas del mundo.

«Los supervivientes estaban en condiciones bastante malas: agotamiento, cansancio y deshidratación», explica el responsable de primera respuesta de emergencia de Cruz Roja en Canarias, José Antonio Rodríguez. El estado en el que llegaron era tal que «no sabían ni cuántos días llevaban en el mar porque fueron muchos días» y sí relataban que habían bebido agua salada, añade.

Las reacciones

Desde Gambia se ha seguido el suceso con especial atención y empiezan a conocerse nuevos detalles sobre lo que pudo ocurrir durante la travesía. Ebrima Drammeh, responsable de la ONG Migrants Situation Gambia, apunta a un posible fallo en los motores del cayuco que habría impedido su funcionamiento, una circunstancia que podría explicar los casi 27 días que la embarcación permaneció a la deriva en el Atlántico. «Esta es otra tragedia devastadora que afecta a migrantes gambianos. Ahora se deja a las familias buscando respuestas tras la pérdida de decenas de vidas en el mar. Nuestros pensamientos están con los allegados de los fallecidos y con todas las personas afectadas por este suceso», señaló Drammeh a través de sus redes sociales, donde compartió la imagen del cayuco horas antes de iniciar la travesía.

Lo ocurrido dista mucho de ser un episodio aislado. La última gran tragedia de la ruta canaria se produjo hace poco más de un mes, a finales de julio. Entonces, un cayuco que permaneció dos semanas a la deriva, un naufragio en alta mar y alrededor de 150 vidas perdidas marcaron el desenlace de una travesía que también había comenzado en Gambia. El país se ha convertido en uno de los principales puntos de partida de los cayucos hacia Canarias ante las restricciones y el refuerzo de los controles fronterizos en otros países de la zona, como Mauritania.

Y aunque los desembarcos a través de la ruta atlántica han disminuido, tal y como refleja el balance quincenal que elabora el Ministerio del Interior sobre las entradas irregulares a España por las distintas vías, el drama migratorio continúa ligado a las costas canarias. Según los últimos datos, las llegadas por esta vía han caído un 57,4% en 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 arribaron al Archipiélago 6.963 personas a bordo de 70 embarcaciones, frente a las 12.126 registradas en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 198 los cayucos y otras embarcaciones precarias empleados para alcanzar las Islas.

Las muertes en lo que va de año

Pero estas cifras de descenso no representan un éxito. Todo lo contrario: la ruta canaria se ha vuelto más letal. Durante los primeros cinco meses del año, un total de 635 personas perdieron la vida cuando intentaban alcanzar las costas del Archipiélago, según el informe Monitoreo del derecho a la vida 2026, elaborado por Caminando Fronteras. Son muchas menos que las 1.930 víctimas mortales registradas en el mismo periodo de 2025, pero la reducción de los fallecimientos ha sido menor que la caída de las llegadas. Mientras estas últimas disminuyeron un 72,1%, las muertes lo hicieron un 57,2%. La diferencia refleja un cambio preocupante: si en 2025 fallecían alrededor de 14 personas por cada 100 llegadas, en 2026 la proporción asciende a 21. Es decir, una de cada cinco personas que emprende la travesía hacia Canarias pierde la vida durante el trayecto, según los cálculos del colectivo. A esas 635 víctimas contabilizadas hasta mayo hay que añadir las personas fallecidas en la ruta durante los meses posteriores, cuyos datos todavía no han sido incorporados a un nuevo balance.

Los datos, que ya son alarmantes, podrían ser todavía mayores si se tienen en cuenta las embarcaciones desaparecidas en el Atlántico. Son cayucos que se pierden durante la travesía y de los que nunca vuelve a haber noticias, lo que impide conocer con exactitud cuántas personas viajaban a bordo y cuántas no lograron sobrevivir. «Es insoportable que sigan perdiéndose vidas. Canarias no puede acostumbrarse ni normalizar que el Atlántico siga siendo una ruta de muerte. Lo que estamos viviendo en Canarias y estos días también en Ceuta vuelve a evidenciar una realidad: España necesita una política migratoria de Estado y Europa debe asumir su responsabilidad. No podemos seguir gestionando la migración crisis a crisis. Hablamos de vidas y de dignidad», señaló el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en sus redes sociales tras el último naufragio.