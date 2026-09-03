Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: juicio a Raúl AsencioTiempo en TenerifeTráfico en Santa CruzLey de Costas en CanariasDirecto: crisis en CeutaParo en CanariasCD Tenerife
instagramlinkedin

Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

La embarcación, con 128 ocupantes iniciales, fue localizada a 120 kilómetros de Gran Canaria con 45 supervivientes y cinco cadáveres a bordo

La guardamar Urania en una imagen de archivo.

La guardamar Urania en una imagen de archivo. / Salvamento Marítimo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Más de 80 personas, entre ellas una bebé, han muerto en un cayuco que salió hace 27 días desde Gambia hacia Canarias con 128 ocupantes y que ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva al sur de Canarias, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes y cinco cadáveres.

Según ha confirmado a EFE Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones este miércoles por la tarde a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche.

Los rescatadores se vieron obligados a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados, debido al mal estado del mar.

Salida el 7 de septiembre desde Gambia

La Guardia Civil ha confirmado a la oenegé española Caminando Fronteras que el cayuco tenía unas inscripciones en su casco que coinciden con una embarcación que partió el 7 de septiembre desde Gambia con 128 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y una bebé.

Este dato concuerda con el testimonio de los supervivientes, que han contado a Cruz Roja durante su asistencia en el muelle de Arguineguín que habían salido hacia Canarias "con más de cien personas", muchas de las cuales murieron durante la travesía.

Supervivientes

Durante el regreso de la Guardamar Urania hacia Gran Canaria, Salvamento Marítimo tuvo que enviar un helicóptero para que evacuara de emergencia a tres de los supervivientes a los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria (dos al Doctor Negrín y uno al Insular), dado su precario estado de salud.

Los demás llegaron sobre las 3.30 a tierra agotados y sin apenas sostenerse en pie. De hecho, miembros del equipo humanitario que los ha atendido han contado a EFE que se desplomaban sobre la mesa cuando la Policía los sentaba para anotar su nombre y procedencia.

Según los primeros datos, aún provisionales, los supervivientes son todos varones procedentes de Gambia y Mali.

Noticias relacionadas

El 112 de Canarias precisa que seis de ellos han sido hospitalizados con cuadros de deshidratación y desorientación, así como síntomas de haber bebido agua del mar. Además, dos de los ingresados presentaban traumatismos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
  2. Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el litoral de Santa Cruz de Tenerife
  3. El palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez: 'En el CD Tenerife está quien quiere
  4. La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín
  5. Ten-Bel, la ciudad de vacaciones de Tenerife que los vecinos resucitan a golpe de escoba y cizalla
  6. Un hombre de 65 años resulta herido tras caer desde un edificio a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife
  7. Doble rol para Pau Fernández
  8. Degradación, insalubridad e inseguridad: la plaza Cruz del Señor vuelve a ser foco de protestas vecinales

Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Rescatado un cayuco con al menos cinco migrantes fallecidos al sur de Canarias

Rescatado un cayuco con al menos cinco migrantes fallecidos al sur de Canarias

Andrea Abreu, escritora: "Lo di absolutamente todo con esta novela: todo mi yo, todas mis ganas y todo mi esfuerzo"

Andrea Abreu, escritora: "Lo di absolutamente todo con esta novela: todo mi yo, todas mis ganas y todo mi esfuerzo"

El juzgado cita a declarar a los dos investigados por las oposiciones de la Policía Canaria

El juzgado cita a declarar a los dos investigados por las oposiciones de la Policía Canaria

Vuelta al cole en Canarias: las familias retrasan la compra de material escolar a la espera de las becas

Vuelta al cole en Canarias: las familias retrasan la compra de material escolar a la espera de las becas

Luz Sosa lleva a PHotoESPAÑA el paisaje que desaparece de Teno Alto

Luz Sosa lleva a PHotoESPAÑA el paisaje que desaparece de Teno Alto

Las mareas vivas agitan las costas de Canarias al coincidir con fuerte oleaje: qué son y cuándo alcanzarán su máximo

Las mareas vivas agitan las costas de Canarias al coincidir con fuerte oleaje: qué son y cuándo alcanzarán su máximo

Oleada canaria en defensa de la integridad territorial

Oleada canaria en defensa de la integridad territorial
Tracking Pixel Contents