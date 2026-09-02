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Torres ratifica que Canarias podrá usar 600 millones del superávit

El ministro canario sostiene que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará esta medida junto a los recursos para La Palma

Ángel Víctor Torres entrega las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación a familiares de españoles desaparecidos durante la dictadura argentina de 1976-1983.

Ángel Víctor Torres entrega las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación a familiares de españoles desaparecidos durante la dictadura argentina de 1976-1983. / Marcelo Capece

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El Día

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Las Palmas de Gran Canaria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ratificó este miércoles que en el próximo Consejo de Ministros se aprobarán medidas contenidas en el 'decreto Canarias', como la relativa al uso de lo más de 600 millones de euros que tiene de superávit en sus cuentas para usarlos en servicios púbicos esenciales.

Se trata de una demanda histórica de los diferentes gobiernos de Canarias y señaló que su contenido ha sido negociado con el Ejecutivo canario, con cuyo presidente, Fernando Clavijo, habló el fin de semana.

Demandas de La Palma

Además, en ese decreto también se da respuesta a 100 millones de euros para el sector agrícola en La Palma y a la prórroga en la isla del descuento del 60% del IRPF.

Asimismo, valoró que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne el viernes, se apruebe el nuevo modelo de financiación, que reportará a Canarias 1.337 de euros más al año. Considera como un logro esencial que se excluya por escrito al Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación.

¿Matilde Asián de vacaciones?

Sobre la posición del PP, Torres mantiene que nadie se cree que la consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián (PP), no acuda al CPFF porque está de vacaciones. Se pregunta que si el nuevo modelo es bueno para Canarias por qué no está la titular de Hacienda.

"Es una excusa inaceptable", expone Torres sobre la ausencia de Asián en la reunión, a la que asistirá en su lugar la consejera de Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria.

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Además considera que la consejera de Hacienda debería estar para defender a Canarias en uno de los momentos más importantes "de nuestra reciente historia".

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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