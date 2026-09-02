Televisión Canaria rejuvenece su audiencia y lidera entre los espectadores de 25 a 44 años

Televisión Canaria se ha convertido en agosto en la cadena más vista por el público de 25 a 44 años en el Archipiélago, con un 8 % de cuota de pantalla, el mejor resultado entre todas las cadenas que emiten en las Islas para este tramo de edad, según el informe mensual de Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue. Hace un año, la cadena ocupaba la sexta posición en ese mismo perfil, lo que evidencia un claro rejuvenecimiento de su audiencia.

El liderazgo llega acompañado de un fuerte crecimiento interanual de 3,5 puntos en este segmento de población, que pasa del 4,5 % de cuota de agosto de 2025 al 8 % de agosto de 2026. El avance es todavía mayor entre los espectadores de 13 a 24 años, tramo en el que la cadena firma su mejor cuota del mes (un 8,3 %) y escala del séptimo al segundo puesto, con 5,4 puntos más que hace un año.

El peso de estos perfiles dentro de la audiencia de Televisión Canaria alcanza ya el 21,3 % del total de espectadores de la cadena, reforzando la evolución hacia una audiencia más joven.

En el conjunto de la audiencia, Televisión Canaria cerró agosto con un 6,4 % de cuota de pantalla, 0,9 puntos más que en julio y una décima por encima de agosto de 2025.A lo largo del mes, la cadena alcanzó 1.136.000 espectadores únicos acumulados, con 276.000 espectadores que sintonizan diariamente Televisión Canaria.

Una audiencia tres años más joven y urbana

El dato más relevante del mes no es una cifra de cuota, sino un cambio en la composición de la audiencia. Los menores de 45 años representan ya el 21,3 % de los espectadores de Televisión Canaria, frente al 12,8 % que suponían hace un año. Este perfil ha pasado, en doce meses, de ser uno de cada ocho espectadores de la cadena a ser uno de cada cinco.

La transformación tiene una segunda dimensión, menos visible pero igual de significativa: dónde vive esa nueva audiencia. Televisión Canaria crece 2,8 puntos en los municipios de más de 200.000 habitantes, hasta alcanzar en ellos un 8,4 % de cuota de pantalla, su mejor registro por tipo de hábitat y el mayor crecimiento de la cadena en cualquier segmento de población.

El avance urbano se completa con una subida de 0,9 puntos entre las clases medias y medias-bajas y con la mejora en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde la cadena gana dos décimas y sube al tercer puesto del ranking de cadenas.

Estos movimientos se trasladan al target comercial el perfil de referencia para el mercado publicitario, formado por individuos de 18 a 59 años en hábitats de más de 10.000 habitantes, en el que Televisión Canaria gana 1,1 puntos en el último año, hasta situarse en el 6,1 %.

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Lo que hay detrás de los datos

El administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo, ha valorado de forma muy positiva esta evolución, y ha destacado que “la edad media de nuestra audiencia ha bajado tres años en los últimos doce meses, pasando de los 65 a los 62 años,lo que supone un rejuvenecimiento importante”. “El futuro de una televisión como la nuestra, en un ecosistema audiovisual cada día más fragmentado y universal, pasa necesariamente por cautivar a una audiencia joven que hoy consume contenidos de forma muy diferente y en formatos y soportes que superan la concepción clásica de la televisión lineal, sin perder nuestras señas de identidad y nuestro apego al territorio canario”, concluyó César Toledo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas