Los sindicatos médicos se desmarcan en Canarias tras la aprobación del Estatuto Marco: el colectivo prioriza un pacto regional a la huelga nacional

El inicio de la tramitación parlamentaria del nuevo Estatuto Marco, aprobado este martes por el Consejo de Ministros del Gobierno de España y rechazado por los médicos, ha reabierto las diferencias de criterio entre las administraciones públicas y los colectivos médicos, con un impacto que en el Archipiélago adquiere una dimensión particular. Mientras el comité de huelga nacional da por rota la interlocución ministerial y anuncia protestas indefinidas para otoño, en Canarias el conflicto discurre por una vía singular.

El portavoz de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en las Islas, Eric Álvarez, ha revelado que la prioridad del sindicato pasa por resolver primero la situación autonómica antes de sumarse a las directrices de Madrid.

"Todo pasa primero por solucionar el conflicto en Canarias y ya veremos después la otra parte", afirma Álvarez. Esta disposición a priorizar la vía autonómica abre un escenario inesperado que podría permitir un entendimiento local si el Servicio Canario de la Salud (SCS) atiende las demandas específicas de sus facultativos.

"Todo pasa primero por solucionar el conflicto en Canarias y ya veremos después la otra parte" Eric Álvarez — Portavoz del CESM en Canarias

El dilema de la paz social

La postura de CESM ofrece un respiro, pero colisiona con el SCS. Su director, Adasat Goya, tilda la situación de "preocupante", al temer que los médicos mantengan la protesta por solidaridad nacional aunque haya un pacto local. Goya condiciona el esfuerzo presupuestario a la desmovilización: "Si nuestro pueblo tiene que hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones de los médicos, tiene que ser a cambio de que no siga la jornada de huelga".

Para el sindicato, esta exigencia es prematura. Álvarez aclara que el diálogo está lejos de concluir: "Ni siquiera se puede hablar de acuerdo, hay un intercambio de propuestas". El portavoz insiste en que las bases deberán ratificar cualquier documento antes de firmar compromisos.

El cisma sanitario unifica mejoras salariales con el debate de la representatividad en las mesas de negociación. Mónica García, ministra de Sanidad, defiende que el nuevo Estatuto se pactó tras tres años de diálogo con sindicatos de base. CESM rechaza esta legitimidad al considerar que se ha ignorado a las agrupaciones médicas exclusivas en favor de sindicatos transversales.

En Canarias, donde el censo médico oscila entre 5.500 y 6.000 profesionales, CESM cuenta con unos 2.800 o 3.000 afiliados, representando el 50% del total. Álvarez sostiene que no tiene sentido negociar las condiciones de los facultativos de espaldas a la organización mayoritaria. Argumenta que los sindicatos transversales atienden múltiples categorías, diluyendo las particularidades médicas. "Lo que no tiene sentido es cerrar un acuerdo que deje afuera a la parte que está en conflicto, porque al final no estás solucionando nada", afirma.

"Lo que no tiene sentido es cerrar un acuerdo que deje afuera a la parte que está en conflicto, porque al final no estás solucionando nada" Eric Álvarez — Portavoz del CESM en Canarias

Las guardias obligatorias

Uno de los mayores desacuerdos técnicos radica en las guardias de 24 horas y su impacto en la jubilación. Goya señala que la ley estatal impide que un incremento en las cotizaciones se traduzca en una mejora de la pensión, dado que las retribuciones médicas ya alcanzan el tope máximo: "No podemos hacer más, no le va a suponer a ningún facultativo ningún beneficio que paguemos más por ellos o que se cotice más por sus horas, ya las tienen al máximo, está topada la cotización y la prestación".

Por su parte, desde el sindicato exponen que las guardias obligatorias representan un volumen ingente de horas de trabajo sistemático que no computan para la jubilación al haberse cotizado ya la jornada ordinaria de 35 horas. El sindicato demanda integrar estas horas en la jornada ordinaria para que cuenten en la pensión, advirtiendo de que "el sistema se sostiene sobre la base de una irregularidad y eso es lo que queremos cambiar".

Fuga de talento en las Islas

Las condiciones sanitarias en Canarias, condicionadas por la doble insularidad y salarios inferiores en algunos conceptos a la media nacional, aceleran la fuga de médicos hacia la sanidad privada o hacia otros países de Europa. Este fenómeno es alarmante en las nuevas promociones.

Álvarez relata que, en reuniones con alumnos de la Facultad de Medicina, "más del 50%" de los estudiantes manifestaron su intención de marcharse a países como Alemania, Suecia o Irlanda si las condiciones no mejoran. Favorecer el entorno de trabajo, asegura, es la única vía para atraer personal y reducir la sobrecarga.

La exigencia de paz social

El SCS insiste en que Canarias ya cuenta con ventajas frente a otras comunidades, como la jornada de 35 horas ya implantada y la activación del quinto grado de carrera profesional. Goya condiciona las mejoras económicas a que la manifestación en las Islas finalice: "Si todos los canarios hacemos el esfuerzo por colaborar y mejorar las condiciones de nuestros facultativos, pues que la jornada de huelga en esta comunidad autónoma cese".

Frente a esta petición de paz social, el comité de huelga canario mantiene la cautela. Álvarez insiste en que la Consejería debe concretar propuestas reales que alivien el desgaste del personal antes de exigir la desmovilización.