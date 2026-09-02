«El pueblo unido jamás será vencido»: miles de personas salen a la calle en Santa Cruz de Tenerife en apoyo a Ceuta
Las concentraciones, celebradas en las dos capitales canarias y otros municipios, reclaman una mayor protección de las fronteras y más actuación del Gobierno central ante la situación migratoria
Miles de personas se manifestaron este jueves en distintos municipios de Canarias, entre ellos Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, para mostrar su solidaridad con Ceuta y reclamar una mayor protección de las fronteras.
Las concentraciones, celebradas coincidiendo con el Día Nacional de Ceuta, estuvieron marcadas por las críticas al Gobierno central por su gestión de la situación migratoria y por las peticiones de una respuesta más firme ante la llegada de personas a las fronteras.
Los asistentes portaron banderas de España, Canarias y Ceuta y corearon consignas como «El pueblo unido jamás será vencido», además de gritos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellos peticiones de dimisión.
Más apoyo del Estado
En Canarias, los manifestantes trasladaron su apoyo a Ceuta y relacionaron la situación de la ciudad autónoma con la crisis migratoria que vive el Archipiélago desde hace años. Muchos de ellos reclamaron más medios y una mayor actuación del Ejecutivo central, al considerar que Canarias ha afrontado durante demasiado tiempo la llegada continuada de cayucos y embarcaciones sin suficiente respaldo.
Las movilizaciones congregaron a numerosos ciudadanos en varios puntos de las islas, con especial presencia en las dos capitales canarias.
2.000 personas en Santa Cruz
En Santa Cruz de Tenerife, la concentración convocada frente al ayuntamiento reunió a una multitud desde primera hora de la tarde. La zona comenzó a llenarse poco después del cierre de la Calle Méndez Núñez, a las 18:30 horas. Poco más de 20 minutos después la Policía Local estimaba que ya había más de 2.000 personas.
La multitud ocupa la calle desde el comienzo de Méndez Núñez hasta las inmediaciones del Hospital Parque, mientras continúan llegando asistentes.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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