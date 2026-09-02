El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, muestra su "perplejidad" ante un informe de Interior que ya advertía de la crisis migratoria en Ceuta
El líder del Ejecutivo canario reacciona a las revelaciones sobre la alerta previa recibida por el Ministerio del Interior y reafirma su respaldo al rigor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su "perplejidad" tras salir a la luz un informe pericial elaborado en el seno del Ministerio del Interior que advertía con antelación del asalto a la frontera de Ceuta y señalaba la "intencionalidad y colaboración" de la Gendarmería marroquí en los acontecimientos.
Clavijo realizó estas declaraciones este miércoles, 2 de septiembre de 2026, a preguntas de los medios de comunicación tras publicarse en el diario El Español la existencia de dicho análisis policial, el cual habría avisado al ministro Fernando Grande-Marlaska del repunte migratorio registrado a finales de julio.
Quiebra de la confianza e instituciones
El jefe del Ejecutivo autonómico cuestionó el relato mantenido hasta la fecha por las autoridades estatales y lamentó el impacto que estas revelaciones tienen sobre la credibilidad institucional: "Durante mucho tiempo se ha dicho que no había habido aviso, se ha intentado desviar la atención, y que ahora aparezca dentro del propio Ministerio un informe pericial que ya advertía de lo que iba a ocurrir provoca que la confianza en las instituciones se pierda".
A pesar de indicar que desconoce si el ocultamiento del documento responde a una "maniobra política", Clavijo contrapuso la gestión ministerial con el rigor de los agentes sobre el terreno, ratificando el compromiso del Gobierno canario con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por la "seriedad y rigor" demostrados en su desempeño diario.
Por último, al ser cuestionado sobre las concentraciones de apoyo al pueblo de Ceuta convocadas para la tarde de este miércoles en todo el país, el presidente aclaró que el Ejecutivo canario no promoverá ningún acto de forma institucional, dejando a criterio individual la asistencia de quienes deseen sumarse de manera libre.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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