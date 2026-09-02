Ona Mafalda (32 años, cantante): "Ahora mismo me siento tranquila con lo que hago y empoderada sobre el escenario"

En su primera visita a Tenerife, Ona Mafalda aterriza en el cartel de Phe Festivalcon un directo que condensa el momento de transformación que atraviesa su proyecto musical. La artista (hija del príncipe Kyril de Bulgaria) actúa este sábado 5 de septiembre, a las 18:00 horas, en el recinto de Puerto de la Cruz. Con varios adelantos publicados en los últimos meses y a las puertas de lanzar el tema Quiero, previsto para el 8 de septiembre y anunciado como una colaboración aún secreta, Ona Mafalda llega con un repertorio que prolonga la narrativa de su etapa más reciente. "Tengo muchas ganas de verme con el público y compartir un espectáculo inolvidable; será una oportunidad muy especial para conectar con la gente en directo", resume la artista, que se encuentra girando con su Reset Tour.

Primera vez en Tenerife y en un festival como este. ¿Cómo afronta el debut?

Nunca he estado en Tenerife, así que tengo muchísimas ganas de ir y de descubrirlo todo. He estado en otros lugares como Lanzarote, pero no en la Isla, así que para mí es una experiencia completamente nueva. Además, voy a llegar un día antes precisamente para poder empaparme del ambiente, conocer un poco la Isla y vivir el festival más allá del concierto. Me hace ilusión esa primera toma de contacto, no solo con el público, sino con el lugar, con el contexto, con todo lo que rodea a un evento así.

En un contexto de festival, donde parte del público no la conoce, el directo funciona también como carta de presentación.

Totalmente. Es un reto y a la vez una oportunidad muy bonita. Venimos con mucha energía, con música nueva y con la intención de que quien no nos haya escuchado antes pueda conectar desde el primer momento. En un festival tienes menos tiempo para contar quién eres, así que todo tiene que estar muy concentrado. La idea es que sea un show inolvidable y que la gente se vaya con la sensación de haber descubierto algo que le apetece seguir escuchando después.

Está girando con Reset Tour. ¿Cómo está siendo ese recorrido este verano?

Está siendo muy divertido y también muy revelador. Me estoy sintiendo muy empoderada en el escenario, que es algo que para mí es clave en este momento. Ver la reacción del público, cómo cantan, cómo se implican, cómo se genera esa energía compartida, es algo que me emociona mucho. Además, cada concierto es distinto, aunque el repertorio sea el mismo, porque la respuesta de la gente cambia y eso hace que todo esté vivo.

¿Qué cambia cuando esas canciones, que nacen en un espacio íntimo, se enfrentan al directo?

Ahí llega la prueba de verdad. Cuando compones o grabas estás en un entorno muy controlado, pero el directo es otra cosa. Es exposición, es verdad, es ver si lo que has hecho tiene vida propia. En mi caso, ver que el público reacciona de una manera tan bonita, que conectan con las canciones y que las disfrutan no solo en casa, sino también en un mismo espacio es algo muy especial. Es cuando entiendes que la música deja de ser solo tuya.

Reset sugiere un punto de inflexión. ¿De dónde nace esa necesidad de reinicio?

Llega de un momento bastante concreto en mi carrera en el que me di cuenta de que me estaba perdiendo un poco. Estaba intentando hacer cosas que pensaba que eran lo correcto o lo que se esperaba, como si intentara encajar en un molde. Y al final entendí que ese no era el camino, que tenía que volver a lo que realmente soy yo y a lo que es honesto para el proyecto.

"Cuando el público reacciona a tus canciones, entiendes que la música deja de ser solo tuya"

En ese proceso aparece incluso una versión de Mari Trini.

Sí, porque es una artista a la que admiro muchísimo. Me parece una figura muy valiente, alguien que hizo lo que sentía sin preocuparse demasiado por lo que pensaran los demás. Y ese ejemplo, de alguna manera, me acompañó en este proceso. Su forma de entender la música y la vida me influyó mucho, así que tenía sentido que estuviera presente en este momento del proyecto.

Habla de autenticidad en una industria donde hay presión constante.

Sí, hay mucha opinión, crítica y expectativas. A veces es difícil no dejarte arrastrar por todo eso. Por eso creo que es importante desarrollar una especie de resistencia para poder seguir adelante sin perderte. Si no, es muy fácil acabar haciendo algo que no te representa.

"Durante mucho tiempo intenté hacer lo que se esperaba de mí, pero entendí que ese no era el camino"

¿Esa fidelidad se sostiene también en lo colectivo, en su banda?

Totalmente. Mi banda es mi familia, el lugar donde me siento segura. Tengo un apoyo total, y eso se nota en el escenario. Además, a nivel más amplio, siento que la escena musical en España es muy bonita ahora mismo. No somos todos amigos, evidentemente, pero sí hay un respeto y un apoyo mutuo que se percibe.

Su música alterna el inglés y el español. ¿Cómo decide el idioma de cada tema?

No lo pienso demasiado, la verdad. No es una decisión racional, sino que tiene que ver con la emoción del momento y lo que estoy sintiendo cuando escribo.

"Cantar en español o inglés no es una decisión racional, sino que tiene que ver con mis emociones"

Está adelantando nuevos temas de Todo en orden, su próximo trabajo. ¿Por dónde camina ese nuevo material?

Sigue la línea de Reset, pero con una evolución hacia una idea más luminosa y ordenada dentro del caos. Es como asumir que pasan cosas, que hay obstáculos, pero que todo puede acabar encajando. Es una manera de seguir avanzando sin perder esa honestidad que encontré en el proceso anterior.

En un contexto de inmediatez y redes sociales, ¿cómo gestiona la presión de estar constantemente generando contenido?

Intento mantenerme fiel a lo que soy. Si algo no encaja contigo, no tiene sentido hacerlo solo porque sea tendencia. Es verdad que hay presión, que todo va muy rápido y que parece que siempre tienes que estar presente, pero creo que es más importante hacer las cosas con sentido que hacerlas por obligación.

Y en ese equilibrio, ¿siente que ahora sí 'todo está en orden'?

Sí, ahora mismo me siento bien, tranquila con lo que estoy haciendo y con hacia dónde va el proyecto. Y eso, en realidad, es lo que te permite seguir creando y disfrutando del proceso.