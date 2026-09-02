El Gobierno de Canarias premia la trayectoria de jóvenes y entidades por su compromiso social

UDECA, NoPor OnSex, ADISLAN, Cristina Martel y Sabah Oualit protagonizan los reconocimientos de esta edición, que distingue también la trayectoria de las entidades y personas jóvenes que trabajan por una sociedad más justa e igualitaria. La entrega tendrá lugar el 25 de septiembre en el Centro Cultural Guaires, en Gáldar (Gran Canaria)

El Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha distinguido a la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA), a la Asociación educativa NoPor OnSex, a la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN), a Cristina Martel Martín y a Sabah Oualit Quensi con los Premios Joven Canarias 2026 en reconocimiento a diferentes trayectorias y proyectos vinculados a la participación juvenil, la educación, la inclusión, la solidaridad y la transformación social. La entrega de los Premios ‘Joven Canarias’ 2026 tendrá lugar el viernes 25 de septiembre en el Centro Cultural Guaires, en Gáldar (Gran Canaria).

El director general de Juventud, Daniel Morales, señaló que “se trata de un reconocimiento al compromiso de la juventud canaria. El jurado ha querido poner de relieve que, más allá de las candidaturas finalmente reconocidas, todas las personas y entidades participantes representan el compromiso y la implicación de la juventud y de quienes trabajan con ella en Canarias”.

Para Morales, es importante “la diversidad de iniciativas presentadas y su contribución al desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, así como al bienestar y la convivencia en el Archipiélago”. En ese sentido, la edición de 2026 ha contado con 65 candidaturas distribuidas entre las modalidades 8 Islas, Colectivo e Individual. El jurado acordó, además de las distinciones principales, conceder dos accésits.

Modalidad 8 Islas. UDECA

La Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA), de Tenerife, recibe el Premio ‘Joven Canarias’ en la modalidad ‘8 Islas’ por una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la defensa de los derechos e intereses del alumnado y al impulso del asociacionismo juvenil.

Fundada en 1989, UDECA es actualmente la mayor federación de asociaciones de estudiantes de enseñanzas no universitarias de Canarias y está integrada por 21 asociaciones de centros educativos de todo el Archipiélago. La entidad desarrolla labores de representación, asesoramiento y formación del estudiantado y participa en órganos como el Consejo Escolar de Canarias y el Consejo de la Juventud de Canarias.

El jurado destaca especialmente su papel como motor del asociacionismo juvenil y su capacidad para generar espacios de participación, formación e intercambio de experiencias entre jóvenes estudiantes.

Modalidad Colectivo. NoPor OnSex

El Premio Joven Canarias en la modalidad Colectivo recae en la Asociación educativa NoPor OnSex, de Gran Canaria, por su trabajo educativo y comunitario dirigido a abordar la influencia de la pornografía y la cultura digital en la construcción de la sexualidad, las relaciones y los referentes de adolescentes y jóvenes.

El proyecto Por-No Hablar, puesto en marcha en Canarias en 2021, ha generado espacios de reflexión y aprendizaje con jóvenes, familias, profesionales, centros educativos, instituciones y comunidad. Su objetivo es fomentar el pensamiento crítico y promover relaciones basadas en el consentimiento, la comunicación, la igualdad, los cuidados y el respeto.

La iniciativa se consolidó en 2025 con la constitución formal de NoPor OnSex, dando continuidad a un proyecto que, según el jurado, ha demostrado capacidad de transformación e impacto social en Canarias.

Modalidad individual. Cristina Martel.

La modalidad Individual reconoce a Cristina Martel Martín, de Lanzarote, por su trayectoria como enfermera, cooperante internacional y promotora de proyectos solidarios. Fundadora de la Asociación Tempoko, Cristina Martel ha desarrollado una trayectoria que conecta la cooperación y la salud global con iniciativas de impacto social en Canarias. Desde el Archipiélago coordina proyectos dirigidos especialmente a la infancia vulnerable y a la integración de menores migrantes, al tiempo que desarrolla labores de sensibilización en centros educativos y universitarios.

Su experiencia como cooperante en países como Yemen, Sudán del Sur, Burkina Faso, Brasil o Guatemala se ha trasladado también a su trabajo en Canarias, incluida su participación en la respuesta ante la llegada de embarcaciones a El Hierro, contribuyendo a la cohesión social y la inclusión.

Accésit en la modalidad Colectivo. ADISLAN

El jurado ha concedido un accésit en la modalidad Colectivo a la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN), en reconocimiento a una trayectoria iniciada en 1973 y a más de cinco décadas de trabajo con personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En el ámbito de juventud, el jurado pone en valor especialmente su apuesta por la autonomía, la autodeterminación y la inclusión de las personas jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo, promoviendo su participación activa en la comunidad y en la toma de decisiones sobre sus propios proyectos de vida.

ADISLAN desarrolla además itinerarios personalizados de capacitación e inserción laboral, fomenta la participación comunitaria y trabaja junto al tejido empresarial de Lanzarote para generar oportunidades reales de inclusión.

Accésit en la modalidad Individual. Sabah Oualit Quensi.

El accésit en la modalidad Individual corresponde a Sabah Oualit Quensi, de Tenerife, graduada en Filosofía y actualmente finalizando el Máster del Profesorado. El jurado reconoce su compromiso con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas sordas en Canarias. Como joven sorda, ha convertido su experiencia personal en una herramienta de transformación social, desarrollando una intensa labor de voluntariado y participación asociativa.

Tras ocupar la Secretaría de la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (ASORTE), Sabah Oualit ejerce actualmente como presidenta de la entidad, desde donde ha impulsado una etapa especialmente activa y participativa. Su trabajo ha contribuido al empoderamiento de las personas jóvenes sordas, al fortalecimiento del movimiento asociativo y a la creación de referentes positivos para las nuevas generaciones.

Jurado

El jurado de los Premios Joven Canarias 2026 estuvo formado por Almudena Díaz Castro (presidenta), Carla Soto García, Moisés David García Castro, Claudia Álamo Díaz, François Moreno Hernández, Mirian Núñez Alonso, Mónica Darias Alonso y, actuando Manuel Ortego Sánchez como secretario del mismo.