Guante del Gobierno de Canarias a las dos universidades públicas: cederá más fondos si hay peticiones realistas
La consejera de Universidades insiste en que la propuesta de financiación para los próximos cuatro años está abierta a cambios y fija para septiembre un calendario de reuniones
El Gobierno de Canarias lanza un guante a los rectores de las universidades públicas del Archipiélago ante la propuesta de financiación para los próximos cuatro años. Desde que se presentó en julio el nuevo contrato programa de financiación 2027-2030 —que prevé 45 millones de euros más durante los próximos cuatro años, aunque los rectores consideran que sigue siendo insuficiente y calculan un desfase de 3,5 millones de euros solo en 2027—, sus impulsores han insistido en que se trata de una propuesta abierta a negociación. Pero no ha sido hasta ahora cuando la consejera de Universidades, Ciencia y Cultura, Migdalia Machín, ha terminado de despejar las dudas sobre su alcance y ha dejado claro que el Ejecutivo está dispuesto a mover ficha: "Me consta la voluntad de los rectores de llegar a un acuerdo y el Gobierno también está dispuesto a ceder ante cuestiones realistas".
Así lo dio a conocer este miércoles en una comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por el Grupo Nacionalista , en la que Machín insistió en que "estamos ante una negociación abierta, no existe un acuerdo cerrado y no se trata de una imposición del Gobierno". En este sentido, explicó que el objetivo es alcanzar un acuerdo, tanto con la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria, y cerrar un documento con el que "todos nos sintamos cómodos".
Calendario de reuniones para septiembre
Eso sí, aunque sus declaraciones abren la puerta a cambios en la propuesta, la consejera también puso límites. "Las condiciones económicas son las que son", advirtió. Machín también avanzó que el Gobierno iniciará este mismo mes de septiembre una ronda de reuniones con los rectores para tratar de acercar posturas y alcanzar un acuerdo.
(HABRÁ ACTUALIZACIÓN)
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