Delirium recupera 17 años después ‘La KonKista de Canarias’, su comedia familiar sobre la historia de las Islas

Delirium Teatro regresa al público familiar para abrir la nueva temporada con una de las obras más emblemáticas de su trayectoria. La compañía recupera, 17 años después de su estreno, La KonKista de Canarias, la comedia de Antonio Tabares que recorre en clave de humor uno de los episodios fundamentales de la historia del Archipiélago.

El reestreno tendrá lugar los próximos 11 y 12 de septiembre en el Auditorio Municipal Capitol de Tacoronte, donde las invitaciones disponibles se agotaron apenas unas horas después de ponerse a disposición del público. El montaje continuará después su recorrido el 20 de noviembre en el municipio sureño de Güímar y afrontará en 2027 nuevas funciones por distintos municipios de las Islas.

Un texto actualizado

La obra vuelve a los escenarios después de casi dos décadas pero con aires renovados. Delirium ha actualizado el montaje con bromas, referencias y guiños a la actualidad para acercarlo al público de hoy, manteniendo tanto la estructura original como el espíritu del texto. El propio Antonio Tabares ya ha podido ver esta nueva versión y, según explican desde la compañía, se ha mostrado muy satisfecho con el resultado.

El espectáculo elegido por Delirium para este regreso fue estrenado originalmente en 2009 y aborda casi un siglo de la Conquista de Canarias, desde las primeras incursiones normandas hasta la intervención de la Corona de Castilla. Lo hace combinando rigor histórico, humor y un lenguaje pensado para llegar a espectadores de todas las edades.

"Siempre me ha gustado la historia y me he sentido cómodo en la traslación da la escena de personajes y situaciones históricas. El teatro histórico me ofrece muchas posibilidades a la hora de planear cuestiones que nos afectan en la actualidad y así lo he aplicado en muchas de mis obras. No es cierto que la historia se reptira y seguramente no hay dos procesos históricos que sean equiparables, pero de todos ellos se puede extraer una lección", reflexiona el autor.

La acción arranca durante el ensayo general de una desastrosa compañía de jóvenes actores que intenta representar una obra convencional sobre la Conquista ante un público invitado. Las continuas equivocaciones de sus intérpretes terminan convirtiendo la función en un juego de teatro dentro del teatro plagado de accidentes, humor y referencias al presente. Bajo esa apariencia de comedia, la pieza también plantea una mirada crítica sobre las guerras, las invasiones y la idea de superioridad de unos pueblos sobre otros.

Volver al público familiar

La recuperación de La KonKista de Canarias responde también a una decisión artística de Delirium. Después de varias producciones dirigidas principalmente al público adulto, sus responsables consideraban que había llegado el momento de volver a levantar un espectáculo capaz de reunir a diferentes generaciones frente al escenario.

La compañía buscaba, además, rescatar de su amplio repertorio un título que hubiera funcionado especialmente bien entre público y crítica y que conservara su valor didáctico y social. Tras celebrar en 2025 sus cuatro décadas de trayectoria, Delirium encontró esas características en una obra que considera especialmente adecuada para acercar la historia de Canarias a las nuevas generaciones.

El montaje mantiene como una de sus principales herramientas el humor. Tabares explica en sus anotaciones sobre la obra que el reto era contar un capítulo fundamental de la historia de las Islas sin convertir el escenario en una sucesión de batallas ni en una clase de Historia. La solución fue recurrir a la comedia como vehículo para abordar los acontecimientos y sus protagonistas manteniendo el rigor histórico.

La obra tiene una duración aproximada de 75 minutos y está protagonizada por Delia Hernández, Laura Reyes, Daniel Sanginés y Javier Socorro. Severiano García vuelve a asumir la dirección, acompañado por Joel Morales como ayudante de dirección y Soraya González del Rosario en la producción.

Sobre la propuesta y el espíritu que guía a la que es, hoy, la compañía teatral decana de las Islas, García explica que uno de sus objetivos siempre ha sido "rentabilizar al máximo las producciones, tanto cualitativamente como cuantitativamente". "Recibir ayudas de nuestras instituciones entraña una tremenda responsabilidad pública, debemos sacar el mejor rendimiento social posible". Por eso, Delirium adapta sus espectáculos para llevarlos a los espacios más alejados.

Una relación que viene de lejos

El regreso de La KonKista de Canarias vuelve a unir sobre las tablas los caminos de Delirium y Antonio Tabares, una relación artística que se remonta a 2007, cuando la compañía estrenó Canarias. Después llegarían, entre otros trabajos, La KonKista de Canarias, La punta del iceberg, Proyecto Fausto, La buena vecindad o, más recientemente, Libros cruzados.

Para Severiano García, fundador y director artístico de Delirium desde 1985, Tabares se ha convertido en uno de los autores más estrechamente vinculados a la compañía. El director reivindica además su participación durante los procesos de puesta en escena y la posibilidad de introducir cambios y ajustes a medida que evoluciona cada producción.

Ahora ese diálogo vuelve a ponerse a prueba con una obra escrita para mirar al pasado de Canarias, pero revisada desde el presente. Diecisiete años después, Delirium vuelve a sacar las siete escaleras de La KonKista al escenario con la intención de hacer reír a una nueva generación y, al mismo tiempo, contarle una parte de la historia de las Islas.