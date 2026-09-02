Canarias refuerza la donación de sangre para los menores con cáncer con un nuevo acuerdo de colaboración

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Fundación Canaria Niños con Cáncer Pequeño Valiente han formalizado un acuerdo de colaboración para reforzar las acciones de concienciación y promoción de la donación altruista de sangre en Canarias.

El convenio ha sido suscrito por el director general de Hemodonación y Hemoterapia, Francisco Javier Rodríguez, y el presidente de la Fundación Canaria Niños con Cáncer Pequeño Valiente, José Juan Jerez, quienes han destacado la necesidad de sumar esfuerzos para mantener unas reservas de sangre adecuadas que permitan garantizar la atención sanitaria en los hospitales públicos del Archipiélago.

Aunque ambas entidades ya colaboraban anteriormente en distintas iniciativas, la firma del acuerdo permite dar estabilidad y un marco común a esta cooperación, especialmente relevante para los pacientes oncológicos que necesitan transfusiones como parte de sus tratamientos.

Campañas para concienciar sobre la donación

Entre las medidas previstas se encuentra el desarrollo conjunto de campañas y actividades de sensibilización sobre la importancia de donar sangre de forma altruista y regular.

Pequeño Valiente colaborará en la difusión de las campañas promovidas por Hemodonación y Hemoterapia a través de sus redes sociales, medios y canales de comunicación institucionales.

Firma de convenio de colaboración de la Fundación Pequeño Valiente y la Dirección general de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de Salud / Miguel Barreto

La fundación también contribuirá a trasladar este mensaje a las familias y al entorno social de los pacientes, poniendo el foco en las necesidades de atención médica especializada de los menores que reciben tratamiento en las unidades de Oncohematología de los hospitales canarios.

Además, ambas entidades podrán participar conjuntamente en eventos e iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa destinados a promover valores como la solidaridad, el compromiso social y la protección de la salud pública.

Material divulgativo y jornadas de sensibilización

El acuerdo contempla también que la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia facilite a Pequeño Valiente material informativo y divulgativo para las actividades y eventos organizados por la fundación.

Asimismo, se promoverán acciones informativas y jornadas de concienciación dirigidas al personal, voluntariado y usuarios vinculados a la entidad.

Con esta alianza, ambas organizaciones buscan incrementar la concienciación sobre la necesidad de mantener las reservas de sangre y fomentar una cultura de donación altruista y habitual entre la población de Canarias.

El objetivo final es contribuir a que los hospitales públicos del Archipiélago dispongan de los recursos sanguíneos necesarios para atender a los pacientes que los necesitan, entre ellos los menores con cáncer sometidos a tratamientos que requieren transfusiones.