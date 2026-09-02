Canarias iza la bandera de Ceuta en sus dos sedes para mostrar su solidaridad ante la crisis migratoria

El Gobierno de Canarias ha izado este miércoles la bandera de Ceuta en sus sedes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria como muestra de apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

El gesto coincide con la celebración del Día de Ceuta y pretende trasladar un mensaje de "tremenda empatía" entre Canarias y Ceuta, dos territorios que, según ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, comparten las consecuencias de la presión migratoria.

Cabello ha destacado la "situación muy compleja" que está viviendo Ceuta y ha trasladado la solidaridad del pueblo canario tanto con sus habitantes como con las personas afectadas por la crisis migratoria.

Canarias y Ceuta, territorios fronterizos

El portavoz del Gobierno de Canarias ha considerado que lo ocurrido en Ceuta vuelve a poner de manifiesto la situación que el Archipiélago ha afrontado durante los últimos años y ha aprovechado para reclamar una mayor implicación del Estado.

A su juicio, la situación demuestra que el Gobierno de España «fracasa» al abordar la política migratoria, una crítica que ha extendido tanto a la gestión de la crisis en Canarias como a la respuesta ante la situación de Ceuta.

"Ha fracasado con Canarias a lo largo de los últimos años y fracasa ahora con Ceuta", ha afirmado Cabello, quien ha defendido que no es normal que, después del tiempo transcurrido, la ciudad autónoma continúe afrontando esta situación.

El portavoz ha reclamado una respuesta coordinada del conjunto del Estado español y ha criticado que, a su juicio, el Gobierno central carece de una política migratoria que funcione de manera coordinada.

Reclama un debate sobre la política migratoria

Cabello ha defendido que los territorios fronterizos deben tener un papel en la definición de la política migratoria estatal. En este sentido, ha reclamado que el Congreso de los Diputados celebre un debate específico sobre cuál debe ser la estrategia del Estado en esta materia.

El portavoz ha señalado que Canarias, Ceuta y Melilla, así como otros territorios de frontera como el País Vasco, cuentan con experiencia directa en la gestión de la presión migratoria y deberían participar en la búsqueda de soluciones.

Asimismo, ha lamentado que el Ejecutivo central actúe, en su opinión, "a golpe de emergencia" y "a golpe de crisis", en lugar de disponer de una respuesta estable y coordinada.

"El pueblo ceutí sigue estando solo"

Cabello ha asegurado que, pese a la ola de solidaridad que se está produciendo con Ceuta, esta no siempre se traduce, a su juicio, en medidas concretas para aliviar la situación.

En este sentido, ha criticado que algunas comunidades autónomas y otros territorios que muestran su apoyo a Ceuta "esconden la cabeza" cuando llega el momento de contribuir mediante la acogida y otras medidas destinadas a reducir la presión que soporta la ciudad.

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Para el Gobierno de Canarias, el izado de la bandera de Ceuta en sus dos sedes constituye así un gesto simbólico de solidaridad entre dos territorios fronterizos que han afrontado de forma directa las consecuencias de la presión migratoria.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas