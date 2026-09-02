Canarias crea una guía para volar drones en espacios naturales sin dañar a la fauna

El Gobierno de Canarias ha elaborado una guía de buenas prácticas para el uso de drones en espacios naturales con el objetivo de reducir el impacto que estos dispositivos pueden generar sobre la biodiversidad del Archipiélago, especialmente sobre las aves.

El manual, elaborado por la Consejería de Transición Ecológica, está dirigido tanto a las administraciones responsables de la gestión de espacios naturales protegidos como a empresas, profesionales y personas que utilizan drones con fines recreativos.

El documento recoge la normativa vigente sobre el vuelo de estos dispositivos en entornos naturales y añade una serie de recomendaciones destinadas a minimizar las molestias que pueden ocasionar a las especies y a sus hábitats.

Estrés y cambios de comportamiento en las aves

Entre los principales riesgos identificados por la guía se encuentran las molestias y el estrés que los drones pueden provocar en las aves, así como las alteraciones de sus pautas habituales de comportamiento.

El vuelo de estos dispositivos también puede afectar a determinados hábitats especialmente sensibles, por lo que el manual plantea medidas que deben tenerse en cuenta antes, durante y después de cada vuelo.

La Consejería recomienda planificar previamente la actividad y conocer las características ambientales del lugar antes de utilizar un dron. Durante el vuelo, los usuarios deberán adoptar medidas para evitar generar molestias a la fauna y, una vez terminada la actividad, tener en cuenta las posibles incidencias detectadas.

Zonas donde se podría limitar el vuelo

La guía también proporciona criterios técnicos para que las administraciones puedan valorar la creación de zonas geográficas específicas para drones en aquellos enclaves que presenten una especial sensibilidad ambiental.

Estas áreas permitirían ordenar o limitar el vuelo de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en determinados espacios y buscar un equilibrio entre los usos recreativos y profesionales de los drones y la conservación de las especies y los hábitats.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, ha señalado que el objetivo es ofrecer a profesionales y aficionados herramientas que permitan utilizar estos dispositivos «sin poner en riesgo a las especies más vulnerables».

Un manual que podrá actualizarse

La publicación no se plantea como un documento cerrado. El Gobierno de Canarias prevé que la guía pueda actualizarse con las aportaciones de las administraciones, entidades y agentes implicados tanto en el uso de drones como en la conservación y regulación de los espacios naturales.

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Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca fomentar un uso más responsable de los drones y aumentar la protección de la biodiversidad de Canarias, especialmente en aquellos lugares donde la presencia de estos dispositivos puede alterar el comportamiento de la fauna.