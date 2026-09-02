Ahembo supera con éxito la auditoría internacional de seguridad alimentaria en su fábrica de Escaleritas

Ahembo continúa reforzando su compromiso con la máxima calidad y seguridad alimentaria tras superar satisfactoriamente una nueva inspección GMP (Good Manufacturing Practices) realizada por AIB International en su fábrica de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria.

La auditoría, realizada en el marco de los estándares internacionales de seguridad alimentaria y Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) de AIB International para instalaciones de bebidas de PepsiCo, se desarrolla de manera no anunciada y ha evaluado de forma exhaustiva los procesos, instalaciones y sistemas relacionados con la seguridad y calidad alimentaria de la planta.

El resultado supone un nuevo respaldo al trabajo que AHEMBO desarrolla diariamente para garantizar que sus procesos de fabricación cumplen con los más exigentes estándares de la industria de bebidas.

La inspección se llevó a cabo en las instalaciones de AHEMBO Escaleritas, donde se fabrican y envasan productos destinados al mercado de Canarias. Este tipo de auditorías forman parte de los controles internacionales establecidos para las instalaciones de bebidas vinculadas a PepsiCo.

“Superar esta auditoría internacional es un reconocimiento al trabajo diario de nuestros equipos y al rigor de nuestros procesos. Nos confirma que estamos alineados con los más exigentes estándares de calidad y seguridad alimentaria y nos impulsa a seguir avanzando en la mejora continua”, señala Sergio Herrera,director industrial de AHEMBO.

Para AHEMBO, este resultado pone de manifiesto el compromiso de sus profesionales y la solidez de los sistemas implantados en sus instalaciones, reforzando una cultura de calidad, seguridad alimentaria y mejora continua.

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La compañía continuará trabajando para mantener y elevar estos estándares, garantizando la máxima seguridad y calidad en cada una de las etapas del proceso de fabricación y envasado.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas