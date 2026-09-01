Una veintena de municipios canarios se suman a las protestas en apoyo a Ceuta

Una veintena de municipios canarios, convocados por el Partido Popular (PP), se suman este miércoles, 2 de septiembre, a las movilizaciones previstas en distintos puntos de España para "mostrar públicamente el apoyo a Ceuta" tras la crisis migratoria de finales de julio, cuando cerca de 80.000 personas llegaron a la ciudad desde Marruecos en apenas dos días. Así lo explica el vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri, quien denuncia que la población ceutí ha estado "sola y abandonada" por parte del Gobierno de España, al que reprocha no haber estado "a la altura", no haber dado una respuesta "contundente" y no haber sido "tan exigente con Marruecos como debería".

Las concentraciones se desarrollan en distintos puntos de las Islas y también cuentan con la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el conjunto del país, más de 260 municipios participarán en las movilizaciones. En Canarias, las principales concentraciones se celebran en las capitales, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. A ellas se suman otros municipios como Santa Cruz de La Palma, Valverde, San Sebastián de La Gomera, Arrecife, Puerto del Rosario, Telde y San Bartolomé de Tirajana.

Eso sí, en las dos capitales canarias, la reacción ante las movilizaciones ha sido distinta. Mientras el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, defiende la participación de la ciudad en la concentración porque "Ceuta no puede sentirse sola y merece el respaldo del conjunto del Estado, también desde el municipalismo", la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, opta por un tono más prudente y sostiene que la situación de Ceuta "requiere entendimiento, acuerdo, diálogo y comprensión". Las movilizaciones, reclama, no deben convertir a la Federación Española de Municipios y Provincias en un espacio de confrontación política: "Yo reivindico que la FEMP sea ese espacio que siempre ha sido para entendernos".

El papel de las islas

Las concentraciones coinciden además con el Día de Ceuta y se celebran bajo el lema Todos con Ceuta. La convocatoria de la FEMP alcanza a los 8.132 ayuntamientos españoles, con el objetivo de "transmitir apoyo desde todos los rincones del país a los vecinos y vecinas de Ceuta, conscientes del momento histórico que tanto la Ciudad Autónoma como España están viviendo", explica la presidenta de la Federación, María José García-Pelayo.

Es precisamente la magnitud de la crisis lo que ha conmovido a Canarias. El Archipiélago lleva años recibiendo pateras y cayucos en sus costas, con toda la presión que ello ha supuesto para un territorio que, además, es una de las principales puertas de entrada a Europa. La posibilidad de que una situación similar a la que vive ahora la ciudad autónoma pueda repetirse en las Islas no se descarta desde el ámbito político, sobre todo por la exposición sostenida a los flujos migratorios. "Canarias también está en primera línea, es una región fronteriza y puede pasar por lo que está pasando Ceuta", apunta Qadri.

La "fragilidad" de las fronteras

Un argumento que desde el Partido Popular consideran especialmente sólido, sobre todo ante lo que califican de "fragilidad" de las fronteras. "No hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de seguridad, se han convertido en espacios incluso peligrosos, como lo acabamos de ver en Ceuta. Hace falta un mayor control de nuestras fronteras", sostiene Qadri. El dirigente popular denuncia además que su partido ha solicitado en varias ocasiones el despliegue de Frontex, una medida que "el Gobierno de España también se ha negado" a aplicar.

Las principales reclamaciones del PP son la mayor presencia de los cuerpos de seguridad del Estado y una política migratoria basada en la "legalidad y el beneficio mutuo". Especialmente ante la situación de "indefensión total y absoluta" que, a su juicio, vive Ceuta. En esta misma línea, el presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez, defiende que "Canarias y Ceuta tienen algo en común: saber lo que significa estar en primera línea y sentir que el Gobierno socialista abandona cuando más se necesita al Estado. Por eso, si los canarios han reclamado solidaridad tantas veces, tienen la obligación moral de estar al lado de los compatriotas ceutíes".

La situación actual

Tras la crisis de Ceuta, el Gobierno central ha planteado modificar el marco jurídico español para adaptarlo al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Para ello, el Ejecutivo ya ha anunciado dos anteproyectos -una nueva Ley de Asilo y una reforma de la Ley de Extranjería- con los que pretende incorporar las nuevas exigencias comunitarias. El Pacto de Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio, establece nuevas reglas comunes para la gestión de las fronteras exteriores y los procedimientos de asilo y retorno en la Unión Europea. Su aplicación ha sido objeto de críticas por parte de asociaciones y organizaciones sociales, especialmente por el refuerzo de los procedimientos de retorno y de los mecanismos de control fronterizo que introduce, así como por el impacto que estas medidas pueden tener sobre las personas que buscan protección internacional.