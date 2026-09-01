Terremotos en Canarias: el IGN registra más de una decena de seísmos en los últimos días
De los 14 sismos registrados, tres tuvieron una magnitud superior a 2
Continúa la sismicidad en Canarias. Desde el pasado domingo, 30 de agosto, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un total de 14 terremotos en el archipiélago, de los que tres contaron con una magnitud superior a 2.
La mayor parte de ellos se han localizado en Tenerife o en mitad del océano y tienen magnitudes entre 0.8 y 2.6.
Además, estos han sido registrados en profundidades de entre 0 y 41 kilómetros.
Más datos
En concreto, el domingo se registraron seis terremotos y, de hecho, ese día se concentraron los tres con mayor magnitud: uno de 2.2 y dos de 2.6. Los tres se localizaron en el Atlántico, dos al norte de Tenerife y el tercero, al este de Gran Canaria.
El resto de los seísmos del domingo tuvieron lugar en Santiago del Teide (magnitud 1.1), San Juan de la Rambla (0.8) y el océano (1.8).
El lunes, por su parte, se registraron otros seis: Arico (1.1 de magnitud), Buenavista del Norte (1.1), El Pinar de El Hierro (1.8), y el resto en el Atlántico.
Y este martes se han contabilizado dos, ambos durante la madrugada. Uno se localizó en Guía de Isora, con 1.5 de magnitud, y el otro, en el Atlántico, entre Tenerife y Gran Canaria, con una magnitud de 1.4.
¿Qué hacer en caso de un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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