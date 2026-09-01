Terremotos en Canarias: el IGN registra más de una decena de seísmos en los últimos días

Continúa la sismicidad en Canarias. Desde el pasado domingo, 30 de agosto, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un total de 14 terremotos en el archipiélago, de los que tres contaron con una magnitud superior a 2.

La mayor parte de ellos se han localizado en Tenerife o en mitad del océano y tienen magnitudes entre 0.8 y 2.6.

Además, estos han sido registrados en profundidades de entre 0 y 41 kilómetros.

Más datos

En concreto, el domingo se registraron seis terremotos y, de hecho, ese día se concentraron los tres con mayor magnitud: uno de 2.2 y dos de 2.6. Los tres se localizaron en el Atlántico, dos al norte de Tenerife y el tercero, al este de Gran Canaria.

El resto de los seísmos del domingo tuvieron lugar en Santiago del Teide (magnitud 1.1), San Juan de la Rambla (0.8) y el océano (1.8).

Terremotos localizados en Canarias en los últimos días. / IGN

El lunes, por su parte, se registraron otros seis: Arico (1.1 de magnitud), Buenavista del Norte (1.1), El Pinar de El Hierro (1.8), y el resto en el Atlántico.

Y este martes se han contabilizado dos, ambos durante la madrugada. Uno se localizó en Guía de Isora, con 1.5 de magnitud, y el otro, en el Atlántico, entre Tenerife y Gran Canaria, con una magnitud de 1.4.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: