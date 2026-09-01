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Rescatan a 97 migrantes en un cayuco rumbo a El Hierro

Los ocupantes de la embarcación fueron atendidos en el muelle de La Restinga y todos presentan buen estado de salud

La embarcación Salvamar Adhara de Salvamento Marítimo a su llegada al puerto de La Restinga en un rescate anterior.

La embarcación Salvamar Adhara de Salvamento Marítimo a su llegada al puerto de La Restinga en un rescate anterior.

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un cayuco con 97 migrantes a bordo de origen subsahariano fue rescatado en la tarde de este lunes cuando navegaba en aguas próximas a la isla de El Hierro, informan fuentes de Salvamento Marítimo y el 112 Canarias.

La embarcación fue localizada a 34 millas al sur de La Restinga por el helicóptero Helimer 204 a las 15.46 horas y a su encuentro partió la Salvamar Diphda, que se dirigió a la zona y acometió el rescate pasadas las 17.00 horas.

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Las personas migrantes fueron atendidas a pie de muelle por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Cruz Roja y Atención Primaria, quienes constataron un buen estado de salud en general por lo que no se realizó ningún traslado a un centro sanitario.

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