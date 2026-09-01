Los 'profes' de Canarias se plantan contra las excursiones a los zoológicos: "No representan un modelo de respeto animal"

Los profesores de Canarias se plantan contra las visitas escolares a los zoológicos. Bajo el lema No es centro para zoos, el colectivo Docentes Canarios por el Respeto Animal y el Patrimonio Natural —formado por profesionales de distintos centros de Infantil, Primaria y Secundaria del Archipiélago— ha lanzado este martes, con motivo del inicio del curso escolar, una campaña para que los colegios e institutos de las Islas dejen de organizar visitas y establecer colaboraciones con zoológicos y otras entidades que mantengan animales en cautividad. "Ahora que comienza el curso y los centros tienen que planificar las programaciones y elaborar la programación general anual es un buen momento para fijar los objetivos, especialmente en lo relativo a las salidas complementarias", apunta Elena Espinosa, portavoz del colectivo de docentes.

Pero esta no es una reivindicación nueva. Aunque es la primera vez que el colectivo se une para abordar esta cuestión desde el ámbito educativo, sus integrantes llevan años cuestionando este tipo de actividades. "Llevamos años trabajando para evitar las visitas escolares a los zoológicos, hemos realizado pequeñas acciones individuales en cada centro y nos hemos unido a otras iniciativas de asociaciones y colectivos que comparten esta visión, aunque es la primera vez que abordamos la problemática desde el ámbito escolar", concreta Espinosa, también docente de Secundaria.

La docente reconoce que cada vez son más los profesores que se oponen a este tipo de actividades, pero confiesa que aún se siguen organizando muchas escapadas a estos espacios. "A principio de curso nos sigue llegando publicidad de este tipo de entidades", confiesa. De algunas incluso con ofertas.

Actividades que se desmarcan de la ley educativa actual

A su juicio, las visitas a este tipo de recintos se desmarcan del actual marco legislativo de la LOMLOE y su concreción curricular en Canarias. Y es que para estos docentes, estas actividades carecen de valor pedagógico real y contradicen los objetivos de la legislación educativa vigente. Espinosa explica que la normativa que regula la Educación Primaria y Secundaria en las Islas pone el foco en el conocimiento y la valoración del patrimonio natural del Archipiélago, así como en el desarrollo de actitudes de respeto hacia los seres vivos. Sin embargo, cuenta, las actividades complementarias que promueven algunos zoológicos normalizan la cautividad animal y presentan una visión distorsionada de la vida silvestre.

"No representan un modelo de respeto animal, normalizan los espectáculos y la cautividad suele justificarse bajo un fin educativo, cuando en realidad responde principalmente al entretenimiento", señala. Y añade que tener animales fuera de su hábitat natural tampoco es tan formativo. "Al final no se nos muestra como viven exactamente, la realidad es que los privan de libertad", detalla.

Por otro lado, los profesores insisten en que estas salidas contradicen los principios de sostenibilidad y empatía que fomentan el sistema educativo. Por ejemplo, consideran que los espectáculos con orcas, delfines u otros grandes mamíferos transmiten un mensaje incompatible con los valores de respeto, justicia y conciencia ecológica que se deberían trabajar en el aula. "En cambio, tenemos lugares como la Zona Especial de Conservación (ZEC) en el sur de Tenerife, que es el mayor santuario de ballenas de la Unión Europea, y podemos disfrutar también de manera respetuosa", comenta.

Los docentes proponen actividades que se basen en la biodiversidad de las Islas

Una educación basada en el territorio canario

Aunque la campaña se ha anunciado este martes, los profesores llevan un año trabajando en su ejecución. Y se articula en torno a dos grandes ejes: ofrecer al profesorado recursos y alternativas para abordar en el aula cuestiones como el respeto animal, la cautividad y la biodiversidad de Canarias, así como propuestas para realizar salidas educativas en espacios naturales, y facilitar la adhesión de los centros a la iniciativa.

Con este fin, el colectivo ha creado un banco de recursos con materiales didácticos y propuestas de visitas alternativas, en colaboración con instituciones públicas y entidades privadas vinculadas a la naturaleza. Y como alternativa proponen que el sistema de aprendizaje se vincule directamente con el territorio con actividades como salidas al campo, proyectos de observación de la fauna local, colaboración con centros de recuperación de animales y alianzas con entidades que investigan y protegen la biodiversidad canaria.

Asimismo, los docentes exigen a los consejos escolares de las Islas—los órganos de participación en el control y gestión de cada centro y de representación de la comunidad educativa— aprobar una resolución que declare a sus respectivos centros como un espacio libre de este tipo de actividad. "La idea es que adquieran un sello de calidad que los identificará como espacios libres de visitas y colaboraciones con zoológicos y otras entidades que mantengan animales en cautividad", cuenta.

La iniciativa pretende declarar los colegios e institutos libres de visitas a zoos

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede solicitar ayuda

Con apenas un día de vigencia, dos centros educativos se han unido ya a la iniciativa. No obstante, también existe la posibilidad de que cualquier miembro la comunidad, tanto docentes como alumnado o familias que compartan esta visión, soliciten esta declaración de intenciones a los consejos escolares de sus centros. "Cualquiera puede llevarle iniciativa a su centro", explica Espinosa. Así, la organización acompaña a los centros que quieran sumarse a la campaña, proporcionándoles documentación y vídeos explicativos que puedan presentar ante los claustros, los consejos escolares y otros órganos de participación.

Desde la Consejería de Educación, por su parte, recuerdan que la decisión de organizar este tipo de actividades corresponde a la autonomía de los centros. Son los docentes responsables de cada materia quienes, en última instancia, programan las salidas y visitas escolares.