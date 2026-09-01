Petite Lorena (48 años, humorista): "Lo que realmente quiero es reconciliarme con la mujer en la que me he convertido"

Abanico en mano -"por los sofocos"-, la humorista Petite Lorena afronta las cuatro funciones programadas en el Teatro Leal de La Laguna con un lleno absoluto en cada una de ellas. La cómica palmera regresa a los escenarios tras unas cortas vacaciones y protagoniza el arranque de la temporada del espacio escénico de la Ciudad de los Adelantados en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Las citas, que se prolongarán hasta el viernes 4 de septiembre, confirman el fenómeno que ha generado Tremenda, un espectáculo de stand up que, desde su estreno, ha ido creciendo en taquilla y en conversación pública. Tras su paso por Tenerife, la artista canaria continuará su gira por ciudades como Valladolid, Santander, Madrid o Zaragoza, consolidando una proyección que incluso ha cruzado ya el Atlántico. Tremenda se articula como un monólogo de largo recorrido, con cerca de dos horas de duración, en el que Petite Lorena aborda, desde la comedia más descarnada, la experiencia de la mediana edad femenina, con especial atención a los cambios físicos y emocionales vinculados a la menopausia. Un relato en primera persona que combina improvisación, observación social y una honestidad poco complaciente.

Cuatro funciones y cuatro llenos absolutos en poco más de una hora. ¿Cómo se encaja un arranque de temporada así?

Con una mezcla de incredulidad y responsabilidad. Es real, está pasando, pero cuesta asumirlo. Recuerdo perfectamente cuando tardaba muchísimo en llenar un teatro, incluso aquí mismo, en el Teatro Leal, donde llegué a actuar con la sala a medio aforo. Y de repente ver que cuatro fechas vuelan en una hora es muy fuerte. Me hace mucha ilusión, pero también me coloca en un lugar de compromiso con el público.

¿Cómo se afrontan estos momentos previos a un escenario lleno?

Con la sensación de que quien viene lo hace porque aún no ha visto el espectáculo completo. Mucha gente me conoce por vídeos cortos, por fragmentos, pero Tremenda es otra cosa. Es estar conmigo dos horas. Van a ver a Petite Lorena de verdad, no solo a la de las redes sociales. Y ahí hay muchas sorpresas.

Precisamente, ofrece usted dos horas de espectáculo en un momento en el que se habla tanto de la falta de atención del público...

Sí, me lo dicen mucho dentro del gremio, que reduzca, que haga una hora y media como máximo. Pero a mí se me queda corto. Mientras la gente se esté riendo, yo sigo adelante. Para mí, ese es el termómetro.

¿Qué tiene Tremenda para haber conectado de este modo con tanta gente?

Es una mirada perpleja a la mujer en la que me estoy convirtiendo, a esta mediana edad que estoy atravesando. Siempre he contado lo que me pasaba cuando tenía 25 años o 30, y ahora esto es lo que hay. Creo que lo que ha conectado es la honestidad con la que lo cuento. Es una verdad muy cruda y directa. Y eso hace que muchas mujeres se reconozcan.

Petite Lorena en el Teatro Leal. / Arturo Jiménez

¿Era consciente de esa conexión cuando escribía este espectáculo?

Para nada. Es una apuesta de honestidad absoluta. Yo cuento lo que me pasa, literalmente a carne abierta, y de repente me he encontrado con gente que me dice que yo soy ellas. Me lo dicen tal cual por la calle: 'tú eres yo'. Eso es muy potente. El humor me sirve para tratar de sacarle la parte positiva o cómica a esto que me está pasando. Puedes tomar muchas decisiones, pero el humor siempre te lleva a un lugar de cierto alivio, porque ayuda a relajar cualquier situación complicada. No es fácil, pero tenemos que intentar reírnos. Lo que realmente quiero es reconciliarme con la mujer en la que me he convertido.

Su público es mayoritariamente femenino. ¿Eso condiciona su espectáculo o cómo afronta su carrera?

Al principio sí era algo que pensaba más. Pero luego me di cuenta de que las mujeres están en todas partes, que sostienen familias, tienen parejas, amigos e hijos, y que vienen al teatro acompañadas. Hay muchos hombres en el espectáculo y se lo pasan muy bien. Además, los hombres están muy presentes en Tremenda, no están fuera del relato.

"A mí una hora y media de espectáculo se me queda corta. Mientras la gente se esté riendo, yo sigo"

¿Ha cambiado mucho el espectáculo desde que lo estrenó?

Muchísimo. Yo no trabajo con un guion cerrado. Siempre digo que hago comedia 'a mano alzada'. Tengo unos ingredientes, pero no sé exactamente cómo los voy a combinar cada noche. Cambio el orden, quito cosas y añado otras. Eso mantiene el espectáculo vivo.

¿Y se autocensura algunas bromas? Porque parece que cada vez hay que tener más cuidado con lo que se dice y cómo...

Más en las redes sociales que en el teatro. En el teatro hay complicidad y contexto, y puedes jugar más. En redes, en cambio, lanzas un vídeo de menos de un minuto sin ese contexto y cualquiera lo interpreta como quiere. Ahí sí cuido más lo que publico.

"Lo que ha conectado con el público es mi honestidad; cuento una verdad muy cruda y directa"

Y, sin embargo, esas mismas redes sociales le han permitido ampliar su público.

Claro. Te abren puertas a otros lugares. Gracias a eso luego puedes ir y llenar teatros fuera de Canarias. Es una herramienta muy potente, aunque tenga sus riesgos.

Ha girado por España y Latinoamérica. ¿El humor tiene fronteras?

El idioma sí es una frontera, pero dentro del español hay mucha más conexión de la que creemos. Yo tenía muchísimo miedo antes de ir a Latinoamérica porque pensaba que no me iban a entender. Y luego ves que el mismo chiste funciona en Costa Rica, en Bilbao o en República Dominicana y eso es una maravilla.

"El idioma sí es una frontera, pero dentro del español hay mucha más conexión de la que creemos"

¿Qué viene después de Tremenda para Petite Lorena?

Ahora mismo estoy centrada en este espectáculo porque va a ser un año muy potente. Tremenda va a tener una segunda vuelta porque la gente quiere más. Así que toca seguir girando, renovar cosas y seguir contando lo que me pase. Porque al final de eso va todo esto.