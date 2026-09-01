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La huelga de facultativos ralentiza los quirófanos de Canarias: aumenta en un 7,8% el número de pacientes a la espera de ser intervenidos

La Consejería de Sanidad presenta las cifras de actividad hospitalarias del primer semestre del 2026, con un descenso del 3% en la actividad quirúrgica y 160.000 personas aguardando por una consulta especializada

Momento de una intervención quirúrgica en el centro hospitalario Doctor Negrín.

Momento de una intervención quirúrgica en el centro hospitalario Doctor Negrín. / La Provincia

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Daniel Valle

Las Palmas de Gran Canaria

En una jornada marcada por el impacto que la huelga de facultativos ha tenido en los hospitales canarios, la Consejería de Sanidad ha presentado este martes las cifras de su actividad correspondiente al primer semestre del año, es decir, el periodo comprendido hasta el 30 de junio. La mayor incidencia se ha visto en los quirófanos, con un aumento del 7,8% en el número de pacientes a la espera de ser intervenidos, mientras la mediana —es decir, el tiempo que tarda más de la mitad de los pacientes— para ser operado se sitúa en 70 días. Por otro lado, 160.000 personas aguardan, a día de hoy, por una consulta especializada.

La consejera del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, junto al director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, han sido los encargados de presentar los datos que reflejan la situación de la actividad hospitalaria canaria. Los máximos representantes de la Sanidad del Archipiélago compartieron que, aunque la demora media quirúrjica con respecto al año pasado se disminuyó en dos días, las 34 jornadas de movilizaciones de los profesionales tuvieron un impacto directo en el número de pacientes: Canarias registró un descenso del 3% en la actividad quirúrgica realizada con medios propios, lo que supuso un incremento interanual del 7,8% en el número de personas pendientes de una intervención. En total, son 34.383 los que se encuentran en lista de espera para ser operados, 2.252 más que en el último balance publicado, correspondiente al final de 2025.

En total, se han llevado a cabo 147.811 intervenciones entre junio de 2025 y de 2026. Por su parte, la mediana, el tiempo que tarda más de la mitad de los pacientes para pasar por quirófano, se sitúa en 70 días, el mismo indicador registrado en el año anterior.

A pesar del aumento en el volumen total de personas que aguardan por ser vistos por un especialista, pasando de 150.975 pacientes hasta los 158.358 actuales, el tiempo de espera medio para acceder a consulta mejoró en 18 días respecto al año anterior. La mayor demanda se concentra en las especialidades habituales: Traumatología, Dermatología, Rehabilitación, Oftalmología y Otorrinolaringología. En estas dos últimas, se han logrado mejoras en la lista de espera. En total, se atendieron 3,4 millones de consultas en los últimos 12 meses, y de las 27 especialidades médicas existentes en el SCS, 12 experimentaron una bajada en sus listas de espera.

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Al respecto de las pruebas complementarias, en los primeros seis meses de 2026 se redujo en un 14% las pruebas diagnósticas pendientes, lo que se traduce en el tercer descenso semestral consecutivo de este indicador. A nivel numérico, en estos primeros seis meses de 2026 se logró una reducción superior a los 22.000 pacientes en el volumen acumulado de pruebas pendientes, situando la lista en 22.006 personas: 3.627 menos que en comparación con junio de 2025.

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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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