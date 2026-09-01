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Prealerta por fenómenos costeros en Canarias: consejos para evitar accidentes en el mar

Acercarse a la costa cuando hay fuertes olas pueden suponer un riesgo innecesario

Vídeo de archivo de fuerte oleaje en el norte de Tenerife.

Vídeo de archivo de fuerte oleaje en el norte de Tenerife.

Arturo Jiménez

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Tenerife, La Gomera y Gran Canaria estarán, desde las 21:00 horas de este martes, en prealerta por fenómenos costeros adversos.

El Gobierno de Canarias ha decidido activar esta prealerta al esperarse viento del norte al nordeste de 30 a 50 kilómetros por hora (fuerza 5 a 6), con zonas de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora), soplando con especial intensidad en las costas del este de La Gomera, noroeste y sureste de Tenerife y oeste de Gran Canaria, así como mar adentro al sur del canal Tenerife-Gran Canaria. Las mismas condiciones se darán en el litoral sureste de la isla de Gran Canaria.

Además, se espera marejada con zonas de fuerte marejada aumentando a mar gruesa, especialmente en el sur de los canales y al sureste de la isla de Gran Canaria. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros en el norte de los canales, aunque localmente y en las costas abiertas al sur habrá mar de fondo del sur, con la misma altura del oleaje.

Consejos

Ante una situación de este tipo, y teniendo en cuenta los riesgos que surgen siempre que alguien se acerca a la costa cuando hay mar malo, el 112 ha emitido una serie de recomendaciones:

Noticias relacionadas y más

  • No acercarse a muelles ni zonas donde rompan las olas.
  • Alejarse de la costa si se aprecia un oleaje fuera de lo normal.
  • No bañarse en playas alejadas o que no se conozcan.
  • Avisar a otras personas si las ves en sitios peligrosos.
  • No hacer fotos ni 'selfies' donde rompen las olas, podrían arrastrarte mar adentro.

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