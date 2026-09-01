Prealerta por fenómenos costeros en Canarias: consejos para evitar accidentes en el mar
Acercarse a la costa cuando hay fuertes olas pueden suponer un riesgo innecesario
Tenerife, La Gomera y Gran Canaria estarán, desde las 21:00 horas de este martes, en prealerta por fenómenos costeros adversos.
El Gobierno de Canarias ha decidido activar esta prealerta al esperarse viento del norte al nordeste de 30 a 50 kilómetros por hora (fuerza 5 a 6), con zonas de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora), soplando con especial intensidad en las costas del este de La Gomera, noroeste y sureste de Tenerife y oeste de Gran Canaria, así como mar adentro al sur del canal Tenerife-Gran Canaria. Las mismas condiciones se darán en el litoral sureste de la isla de Gran Canaria.
Además, se espera marejada con zonas de fuerte marejada aumentando a mar gruesa, especialmente en el sur de los canales y al sureste de la isla de Gran Canaria. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros en el norte de los canales, aunque localmente y en las costas abiertas al sur habrá mar de fondo del sur, con la misma altura del oleaje.
Consejos
Ante una situación de este tipo, y teniendo en cuenta los riesgos que surgen siempre que alguien se acerca a la costa cuando hay mar malo, el 112 ha emitido una serie de recomendaciones:
- No acercarse a muelles ni zonas donde rompan las olas.
- Alejarse de la costa si se aprecia un oleaje fuera de lo normal.
- No bañarse en playas alejadas o que no se conozcan.
- Avisar a otras personas si las ves en sitios peligrosos.
- No hacer fotos ni 'selfies' donde rompen las olas, podrían arrastrarte mar adentro.
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