Prealerta por fenómenos costeros en Canarias: consejos para evitar accidentes en el mar

Tenerife, La Gomera y Gran Canaria estarán, desde las 21:00 horas de este martes, en prealerta por fenómenos costeros adversos.

El Gobierno de Canarias ha decidido activar esta prealerta al esperarse viento del norte al nordeste de 30 a 50 kilómetros por hora (fuerza 5 a 6), con zonas de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora), soplando con especial intensidad en las costas del este de La Gomera, noroeste y sureste de Tenerife y oeste de Gran Canaria, así como mar adentro al sur del canal Tenerife-Gran Canaria. Las mismas condiciones se darán en el litoral sureste de la isla de Gran Canaria.

Además, se espera marejada con zonas de fuerte marejada aumentando a mar gruesa, especialmente en el sur de los canales y al sureste de la isla de Gran Canaria. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros en el norte de los canales, aunque localmente y en las costas abiertas al sur habrá mar de fondo del sur, con la misma altura del oleaje.

Consejos

Ante una situación de este tipo, y teniendo en cuenta los riesgos que surgen siempre que alguien se acerca a la costa cuando hay mar malo, el 112 ha emitido una serie de recomendaciones: