Clavijo: "Todos los compañeros de Gobierno estamos de acuerdo sobre el sistema de financiación"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha proclamado este martes que tanto el vicepresidente y líder del PP canario, Manuel Domínguez, como "todos los compañeros" del ejecutivo regional "estamos de acuerdo" con el nuevo sistema de financiación.

En declaraciones a los medios, Clavijo ha recalcado que Canarias votará a favor de ese nuevo modelo porque "hace justicia con Canarias" y porque "por primera vez en la historia es capaz de separar los recursos del REF de la financiación autonómica. Hay muchos más cosas positivas pero esa es determinante". Con lo cual, ha añadido, "el Gobierno de Canarias, el vicepresidente y todos los compañeros, estamos de acuerdo".

Consejo de Política Fiscal y Financiera

Ha advertido de que una vez pase la criba del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que no acudirá la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), sino la titular de Presidencia, Nieves Lady Barreto (CC), ese nuevo modelo de financiación autonómica llegará al Congreso "y ahí intervienen los partidos y los grupos políticos".

"Pero desde luego, de manera objetiva, el trabajo que se ha hecho por parte del equipo de Hacienda ha sido un trabajo de negociación muy importante y positivo para Canarias. Por tanto, si es bueno para Canarias, el Gobierno en su conjunto ha demostrado que lo que es bueno para Canarias el Gobierno lo apoya", ha insistido. Fernando Clavijo ha indicado sobre la llamada 'Agenda Canaria' que "no va como nos gustaría pero es un avance importante. Como en todas las negociaciones nos vamos dejando parte de lo que queremos, pero esto el Gobierno de España y el ministro lo saben: vamos a seguir trabajando en otros aspectos".

"Ahora estamos intentando pulir algunas cositas más a ver si caben y entran pero de entrada lo que va ahí -en el decreto que irá al Consejo de Ministros la próxima semana-, dados los plazos en los que estamos, es importante para todos", ha analizado. Ha insistido en que Canarias y Estado seguirán negociando "porque con los tiempos que vienen por delante, es importante que anclemos y fijemos todos estos derechos para los canarios, porque no sabemos lo que el futuro nos deparará".

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas