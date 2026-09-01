Tenerife lidera las muertes por ahogamiento en Canarias: 18 fallecidos hasta agosto

Canarias ha registrado 45 muertes por ahogamiento entre enero y agosto de 2026, seis más que durante el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 39 fallecidos. El incremento alcanza así el 15%, según los datos recopilados por la asociación para la prevención de accidentes acuáticos Canarias, 1500 km de Costa.

Tenerife es la isla que concentra más fallecimientos por sumersión, con 18 víctimas mortales en los ocho primeros meses del año. Le siguen Fuerteventura, con 10; Gran Canaria, con ocho; El Hierro y Lanzarote, con tres cada una; La Gomera, con dos; y La Palma, con un fallecido.

En total, los accidentes registrados en costas e instalaciones acuáticas del Archipiélago han dejado 156 personas afectadas hasta agosto. Además de los 45 fallecidos, se contabilizaron 13 personas en estado crítico, 26 graves, 22 moderadas, 23 leves y 27 rescates.

Seis menores han muerto ahogados este año

Uno de los datos que más preocupa a la asociación es el relativo a los menores. Seis niños y adolescentes perdieron la vida ahogados en Canarias entre enero y agosto, la cifra más elevada registrada en los últimos once años.

Solo durante agosto se produjeron siete incidentes acuáticos con menores de entre 3 y 17 años. Seis de ellos resultaron heridos de carácter grave y otro fue rescatado sin daños.

En el conjunto de 2026, un total de 27 menores se han visto afectados por accidentes en el agua. De ellos, 11 resultaron heridos graves, cuatro sufrieron lesiones moderadas, dos leves y cuatro fueron rescatados indemnes, además de los seis fallecidos.

Casi la mitad de las muertes ocurrió con alertas activadas

Los datos de la asociación también ponen el foco en las condiciones meteorológicas y marítimas en las que se produjeron los accidentes.

El 47% de las personas fallecidas por ahogamiento este año —21 de las 45— se encontraba en una situación de riesgo en zonas de costa durante periodos en los que el Gobierno de Canarias había activado prealertas o alertas por fenómenos costeros adversos.

Si se tiene en cuenta el conjunto de personas afectadas por accidentes acuáticos, el porcentaje alcanza el 37%, con 57 víctimas implicadas en situaciones de riesgo durante estos episodios.

Agosto deja seis fallecidos en el agua

El pasado mes de agosto se cerró con 27 personas afectadas por accidentes acuáticos en Canarias, según el balance de la asociación.

Entre ellas hubo seis fallecidos, una persona atendida en estado crítico, nueve heridos graves, tres de carácter moderado y cuatro leves. Además, cuatro personas fueron rescatadas sin lesiones.

Los accidentes con menores también tuvieron especial incidencia durante el mes, con siete incidentes registrados en los que estuvieron involucrados niños y adolescentes.

Los bañistas y las playas concentran la mayoría de los casos

Por sexos, 31 de las personas fallecidas entre enero y agosto eran hombres, lo que representa el 69% del total, mientras que 14 eran mujeres, el 31%.

Los bañistas fueron el grupo más numeroso entre las víctimas mortales, con 27 fallecidos, el 60% del total.

En cuanto al lugar donde se produjeron los accidentes, las playas concentran el 62% de los casos, convirtiéndose en el entorno de siniestralidad acuática más frecuente en Canarias. A continuación aparecen los puertos y otras zonas de costa, con el 22%, mientras que las piscinas y las piscinas naturales representan el 8% de los accidentes cada una.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas