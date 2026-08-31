Salvamento Marítimo traslada a El Hierro un cayuco con unos 97 ocupantes
La embarcación fue avistada por un helicóptero del organismo a 54,7 kilómetros de la isla
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EFE
Santa Cruz de Tenerife
Salvamento Marítimo ha rescatado al sur de la isla de El Hierro un cayuco con unas 97 personas a bordo y se dirige hacia el puerto de La Restinga donde serán desembarcados.
Fuentes de Salvamento Marítimo han informado a EFE que el recuento de los ocupantes de la embarcación es provisional hasta que lleguen a puerto.
El cayuco había sido avistado por el helicóptero de este organismo Helimer 204 a 54,7 kilómetros de El Hierro y hasta allí se dirigió la Salvamar Dipha que los traslada al puerto.
Un dispositivo sanitario los espera en el puerto de La Restinga para ser atendidos.
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