Libros gratis, navidades más largas y menos alumnos por clase: las novedades del nuevo curso escolar en Canarias

Las vacaciones de miles de escolares concluyen en poco más de una semana. Transcurridos ya más de 60 días de un verano que para muchos parecía interminable, llega el momento de cambiar el bañador, el cubo y el rastrillo por el uniforme del colegio, el lápiz y la goma. En las próximas semanas, un total de 232.008 alumnos volverán a las aulas de los 848 centros repartidos por Canarias.

Como ya es habitual, los más pequeños, los de Infantil y Primaria, serán los primeros en retomar la actividad, el 9 de septiembre. Los que empiezan su aventura educativa este curso –3 años– tendrán incorporación progresiva o flexibilidad horaria, siempre bajo la premisa de que deben estar plenamente incorporados en los diez primeros días lectivos. Apenas 24 horas después, el jueves 10, se incorporarán los matriculados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en formación básica para adultos y en Aulas Mentor. Bachillerato, tanto ordinario como para mayores, se unirá el día 11, mientras que los más rezagados, los estudiantes de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas, arrancan el miércoles 16.

Para volver a disfrutar de unas vacaciones tan largas, la mayoría de ellos tendrá que esperar hasta el 22 de junio de 2027, último día del curso para todos los niveles, a excepción de FP y algunas enseñanzas de régimen especial que cierran antes. Mientras tanto, tendrán que conformarse con un parón navideño más largo de lo habitual. Las vacaciones de Navidad empezarán más tarde para acabar también más tarde. El martes 22 de diciembre será el último día lectivo del primer trimestre y el lunes 11 de enero, la primera jornada del segundo. Los niños, por tanto, tendrán algunos días más –con fin de semana incluido– para disfrutar de los juguetes que reciban el Día de Reyes, ya que lo habitual solía ser empezar el día 8.

Gratuidad de los libros y el material

Otra de las grandes novedades este año es la gratuidad de los libros y el material escolar. A partir de este curso 2026/2027, todas las etapas de las enseñanzas obligatorias –Primaria y ESO– podrán beneficiarse de esta medida, que se implantará de manera progresiva.

La previsión de la Consejería de Educación es que en este primer ejercicio la ayuda llegue a 70.000 estudiantes de entre 1º y 3º de Educación Primaria, 1º de Secundaria y los ciclos formativos de Grado Básico. Cuando esté plenamente establecido, la idea es que sea una realidad para los 185.000 alumnos que cursan cualquiera de las etapas del sistema de educación obligatoria. El objetivo final es crear un banco público de libros y materiales, ya que se estima que se podrían reutilizar entre cuatro y cinco cursos, aunque también es posible que la renovación deba realizarse de manera anual.

Atención psicológica

En este curso, además, unos 250 colegios e institutos del Archipiélago incorporan a la plantilla una nueva figura profesional que va más allá de la docencia. Un equipo de 80 psicólogos se suma a la comunidad educativa para prevenir la aparición de problemas de salud mental entre el estudiantado, una iniciativa que surgió a petición de las organizaciones sindicales, las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) e incluso los propios centros escolares. Del total, 72 profesionales entran en los 36 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de las Islas y otros ocho, a los espacios con mayor número de activaciones del Protocolo de intervención ante Riesgo Suicida.

Bajada de ratios

Este septiembre también habrá cambios dentro del aula. Muchos colegios crecerán en número de grupos, por lo que, a la vuelta, habrá niños que descubrirán que ya no están en la misma clase que sus amigos. Las ratios –es decir, el número de alumnos por aula– volverán a bajar este curso y quedarán de la siguiente manera: los primeros ciclos de Primaria –hasta cuarto curso– e Infantil ya estarán en 20 estudiantes, mientras que en Secundaria, desde primero hasta tercero, no tendrán más de 25 alumnos. Se trata de un cambio que, según defienden desde Educación, no solo permite que los docentes puedan atender mejor a cada estudiante, sino que también favorece una mayor participación, al tiempo que mejora las condiciones de aprendizaje y convivencia.

Menos papeleo para los profesores

Los profesores, por su parte, también se toparán este curso con otra novedad: la irrupción del sistema de gestión educativa Doramas. Esta plataforma, creada por la Junta de Andalucía y cedida al Gobierno de Canarias en enero de 2025, les permitirá reducir a la mitad su carga burocrática. Aunque comenzarán a utilizarla estos días, su implantación también será progresiva.

Cierres y cambios

El mapa de centros queda prácticamente igual que en junio. En todo el Archipiélago, solo dos colegios cierran sus puertas este curso: CEIP San José (Los Silos) y CEIP José Pérez Rodríguez (Igueste de San Andrés), ambos en Tenerife y ambos por falta de alumnos. Asimismo, el IES San Marcos, en Icod de los Vinos, se transforma en Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), por lo que los cursos correspondientes a Secundaria pasan a dos institutos de la zona, el Lucas Martín Espino y el Nicolás Estévez Borges.

Festivos

Todas las enseñanzas obligatorias, sin importar el municipio o el centro, tendrán 175 días lectivos. A los cuatro festivos nacionales –12 de octubre, 2 de noviembre, 7 y 8 de diciembre–, cada isla suma un día más por festivo insular: el 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino), en Gran Canaria; el 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes) en Lanzarote y La Graciosa; el 18 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña), en Fuerteventura; el 24 de septiembre (Nuestra Señora de los Reyes), en El Hierro; el de 5 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe), en La Gomera; y el 2 de febrero (Virgen de la Candelaria), en Tenerife.