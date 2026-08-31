Estos son los festivos de 2026 que aún podremos disfrutar en Canarias hasta acabar el año, con tres puentes incluidos

Con la mirada puesta en el final del verano, y cuando muchos canarios ya han gastado prácticamente la totalidad de sus vacaciones, hay quien busca la manera de poder juntar algunos días libres para realizar una escapada o simplemente descansar.

Por ello, el objetivo ahora es disfrutar de los festivos que quedan hasta finalizar el año y, con un poco de suerte, poder aprovechar algún puente.

En este caso, los canarios están de suerte, puesto que, en los próximos cuatro meses habrá hasta tres puentes.

Calendario de 2026 / E. D.

Festivos

En concreto, de aquí a final de año aún tendremos cuatro festivos por delante, de lo que tres darán la opción de un puente de tres días. Dichos festivos son:

Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

Fiesta Nacional de España. Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Todos los Santos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Natividad del Señor.

Así, a menos que trabajes en una empresa que esté operativa en festivo, los canarios tendrán la opción de juntar tres días libres y disfrutar de un puente en octubre, noviembre y diciembre.

De puente a 'puentazo'

Pero habrá otra opción aún más interesante para aquellos a los que aún les queden algún día de vacaciones, asuntos propios o libre disponibilidad, por ejemplo, sin consumir.

Así, aunque el tradicional puente de diciembre no estará disponible para todos, puesto que el día 6 cae domingo y no se pasa al lunes, mientras que el 8 cae un martes, habrá quienes puedan aprovecharlo. Tan solo habrá que colocar estratégicamente -el lunes 7- alguno de los días libres que aún no hayan gastado y disfrutar de un 'puentazo' de cuatro días, entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre.

Festivos insulares

Además, algunas islas aún no han disfrutado de sus festivos insulares, por lo que hay canarios que aún tendrán algún día más libre. Estos son:

Lanzarote y La Graciosa: martes 15 de septiembre, Nuestra Señora de Los Volcanes.

martes 15 de septiembre, Nuestra Señora de Los Volcanes. Fuerteventura: viernes 18 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña.

viernes 18 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña. El Hierro: jueves 24 de septiembre, Nuestra Señora de Los Reyes.

jueves 24 de septiembre, Nuestra Señora de Los Reyes. La Gomera: lunes 5 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe.

De esta manera, tanto en Fuerteventura, que cae viernes, como en La Gomera, que cae lunes, sus habitantes tendrán otro puente más antes de finalizar el año.