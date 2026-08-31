Cerca de medio centenar de creadores dialogan con la obra de Pedro García Cabrera en una muestra colectiva en La Laguna

La figura de Pedro García Cabreravuelve a desplegarse en La Laguna desde una mirada de varias decenas de personas. La exposición Pedro y su paisaje, que se inauguró el pasado 26 de agosto en las salas de artes del antiguo convento de Santo Domingo de la Ciudad de los Adelantados propone un diálogo entre la literatura y las artes plásticas a través de 70 obras firmadas por cerca de medio centenar de creadores que forman parte del Colectivo Recrearte. El proyecto, impulsado junto a la Cátedra que lleva el nombre del poeta en la Universidad de La Laguna (ULL), busca acercar su legado a nuevos públicos y desde lenguajes contemporáneos.

La génesis de la muestra responde, en realidad, a un cruce de deseos. "Siempre ando con la idea de cómo dar a conocer más la obra de Pedro", explica el director de la Cátedra, Guadalberto Hernández, quien decidió 'utilizar' al poeta gomero como eje para una muestra que ahora se podrá visitar hasta el próximo 17 de septiembre. A partir de ese primer impulso, la propuesta tomó forma hace aproximadamente un año, cuando se sentaron las bases de un proyecto que hoy cristaliza en una de las iniciativas más ambiciosas de la Cátedra en su línea de colaboración externa.

Diferentes miradas

El resultado es una exposición heterogénea tanto en técnicas como en enfoques. Óleo, acuarela, acrílico o técnica mixta conviven en una sala donde el paisaje, en su sentido más amplio, se convierte en el hilo conductor. "El propio título de la muestra, Pedro y su paisaje, da lugar a muchas lecturas", señala el coordinador del colectivo Recrearte, Fernando Larraz, quien añade puede ser "un paisaje interior, del entorno, vital o sensible. Cada uno lo ha interpretado a su manera, y eso es precisamente lo interesante de una exposición colectiva".

El Colectivo Recrearte, fundado en 2003 en torno al taller de pintura dirigido por Larraz, reúne a perfiles diversos: desde profesionales liberales hasta personas jubiladas o jóvenes en formación. Esa pluralidad se refleja también en las obras expuestas, puesto que, aunque "es un grupo muy heterogéneo, todos comparten el arte como forma de comunicación y de desarrollo personal y cada uno parte de una idea y la desarrolla con total libertad", expresa Larraz.

Figura con luces y sombras

Esa libertad, sin embargo, no ha estado reñida con el respeto hacia la figura del poeta. "Había cierto vértigo", reconoce Larraz, puesto que "muchos lo conocían solo de oídas y se acercaron por primera vez a sus textos, sobre todo a ensayos como El hombre en función del paisaje o La ordenación de lo abstracto. A partir de ahí, desarrollaron sus propuestas". El proceso creativo se prolongó durante unos seis meses, en sesiones de taller semanales en Santa Cruz de Tenerife, donde el intercambio entre los propios artistas fue clave. "Se han influenciado unos a otros y han aprendido juntos", añade.

Varios cuadros de la muestra. / María Pisaca

Para la Cátedra, el objetivo está cumplido, puesto que han logrado dar a conocer la vida y obra de Pedro García Cabrera a un nuevo público, formado tanto por estos artistas como por las personas que visiten ahora la exposición en La Laguna. "Lo hemos logrado gracias a la implicación directa de los artistas", destaca el director, quien añade la capacidad de algunas piezas para captar la esencia del autor: "Hay obras que reflejan a Pedro a la perfección. Cada participante hace su propia interpretación, pero el resultado general transmite esa conexión”.

Todas las formas

Entre las piezas, conviven retratos, bodegones, abstracciones y paisajes que dialogan con el imaginario del poeta, como el mar, el aire o la isla como territorio físico y emocional. Algunas incluso incorporan lecturas críticas contemporáneas y que abordan la destrucción del entorno desde una perspectiva actual a partir de poemas tan conocidos como A la mar fui por naranjas. Así, Hernández valora especialmente esa actualización del discurso porque "demuestra que su obra sigue estando vigente".

La exposición se podrá visitar hasta el 17 de septiembre y combina diferentes técnicas

La exposición Pedro y su paisaje se enmarca dentro de una programación más amplia que la Cátedra ha diseñado para el mes de septiembre en La Laguna, coincidiendo con las fiestas del Cristo. De manera parelela a esta exposición, una vez se produzca su clausura, se podrá en escena el espectáculo multidisciplinar Pedro, una rebeldía de silencios, previsto en el Teatro Leal para el 20 de septiembre. "Queríamos que Pedro estuviera presente en la ciudad", explica Hernández quien recuerda que escribió poemas dedicados a la ciudad, entre otros muchos detalles.

Un punto de inflexión

Con casi 20 años de trayectoria y una decena de exposiciones colectivas a sus espaldas, Recrearte afronta ahora un punto de inflexión, puesto que es la primera vez que todos sus integrantes trabajan sobre un mismo eje temático. "La experiencia ha sido muy positiva porque hemos visto cómo, a partir de una idea común, ha surgido una gran diversidad, y es oha sido muy enriquecedor. La gente está encantada con el resultado", reflexiona Larraz.

Pedro y su paisaje no solo propone una lectura visual de la obra de García Cabrera, sino que abre una vía de colaboración entre instituciones académicas y colectivos independientes que podría tener continuidad. "Si la fórmula funciona, habrá que repetirla", desliza Hernández, quien invita al público a redescubrir al poeta desde nuevas miradas en un ejercicio de traducción artística que confirma que, más allá de los libros, el paisaje de Pedro sigue en movimiento.