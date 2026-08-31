CC pide al Estado y a la UE mayor corresponsabilidad con los territorios frontera

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha reclamado este lunes al Estado y a la Unión Europea una mayor corresponsabilidad con los territorios frontera ante la presión migratoria y ha defendido que no deben asumir "en solitario" la atención de las personas que llegan, especialmente de los menores no acompañados.

La diputada nacionalista ha trasladado el apoyo de Canarias a Ceuta y ha recordado que las islas conocen "perfectamente lo que significa ser territorio frontera", tras años de llegadas continuadas y de saturación de los recursos de acogida.Valido ha reclamado así equipos permanentes de triaje para determinar con rigor la edad y la vulnerabilidad de las personas que llegan antes de su derivación a recursos de menores, y ha pedido que Canarias reciba el mismo tratamiento que Ceuta y Melilla como territorio de la frontera sur europea.

"Que un menor llegue solo a territorio español, a territorio europeo, es responsabilidad de toda Europa y de todo el Estado", ha insistido. La diputada de CC ha advertido además de que las transferencias económicas a los territorios afectados no resuelven por sí solas el problema y ha asegurado que los fondos que recibe Canarias "no cubren ni el 50 %" del coste de atender a miles de menores.

Una implicación directa

A su juicio, la respuesta debe incluir una mayor implicación directa del Estado y de la UE, así como una revisión de los acuerdos de cooperación con los países africanos para garantizar que los fondos europeos se traduzcan en empleo, sanidad, educación y mejores condiciones de vida.

Valido ha sostenido que la presión migratoria procedente de África no desaparecerá levantando muros y ha reclamado una política que combine fronteras seguras con una mayor protección a los territorios que soportan las llegadas.

También ha advertido de que las personas migrantes "van a salir como sea" de sus países para huir de la pobreza y que, si no cambian las políticas y las relaciones con los países de origen, estas situaciones pueden convertirse en estructurales.

"O se cambian las reglas del juego o se plantean nuevas relaciones diplomáticas, o prepárense para vivir esta situación tan a menudo que llegará un momento en que se haya convertido en lo habitual", ha concluido.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas