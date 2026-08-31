Canarias avanza en la gestión de las tasas e inversiones aeroportuarias

Un paso mas en las negociaciones de Canarias con el Estado para desarrollar las competencias contempladas en su Estatuto de Autonomía en materia aeroportuaria. El próximo lunes, 7 de septiembre, se produce la tercera de las reuniones técnico-políticas después de que el Gobierno central aceptase abrir las negociaciones sobre los traspasos, como en otras comunidades. En el caso de las Islas, el Gobierno regional siempre ha defendido que la Carta Magna canaria va "mas allá" que las competencias trasladadas a Euskadi.

Por tanto, Madrid acogerá el lunes, tras un verano de intercambio de papeles, una reunión bilateral decisiva entre representantes del Ejecutivo autonómico y del Gobierno de España para desatascar e instrumentalizar la cogestión aeroportuaria. La delegación canaria —compuesta por las áreas de Presidencia, Transportes, Servicios Jurídicos y la propia portavocía— acudirá con una propuesta de máximos que desarrolla «hasta su última coma» el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, indicó este lunes el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno.

Aeropuertos de interés general

Respecto a los aeropuertos de interés general (gestionados por Aena), el portavoz aclaró que el objetivo prioritario del Ejecutivo no radica en reclamar de forma estéril un asiento en el Consejo de Administración del gestor público nacional. En su lugar, Canarias exige que el nuevo órgano bilateral Canarias-Estado pactado en el mes de julio asuma un carácter vinculante. Esto permitiría que la Comunidad Autónoma tenga la capacidad jurídica de decidir activamente sobre los planes de inversión estratégicos en los recintos aeroportuarios del archipiélago (DORA); el despliegue y fijación de políticas en materia de tasas aéreas y las decisiones críticas que afecten directamente a la conectividad y operativa aérea de las Islas, expuso Cabello, esto es, competencias superiores a las de Euskadi.

Aeródromos canarios, mas personal y recursos

En paralelo, la reunión del lunes 7 abordará el traspaso de la competencia completa sobre las instalaciones aeroportuarias que no son de interés general (como helipuertos u otras infraestructuras locales) y cuyas competencias ya están establecidas como canarias en el Estatuto de Autonomia. Alfonso Cabello detalló que, si bien el Estado ha manifestado prisa por formalizar este traspaso por considerar que «ya está listo», el Gobierno regional no asumirá la competencia sin las debidas garantías.

En ese sentido, el Ejecutivo canario acudirá a la mesa de negociación con "una ficha técnica rigurosa" que cuantifica el mínimo necesario de perfiles especializados —incluyendo ingenieros aeroespaciales y personal administrativo— para tramitar los complejos expedientes y consultas técnicas que ya están siendo derivados a la administración regional de manera informal.

Retraso del 'decreto Canarias '

Estos días son cruciales en las relaciones Canarias -Estado. Una parte del denominado ‘decreto Canarias’ se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes 8 de de septiembre. Alfonso Cabello restó importancia a que finalmente no vaya en el Consejo de Ministros de mañana ni al primero agosto tras las vacaciones estivales. Este documento concebido originalmente como una declaración de máximos se está ejecutando mediante un desarrollo «troceado» o por fases normativas en función del consenso alcanzado. Este texto en concreto incluirá la bonificación del 60% del IRPF para los residentes de la isla de La Palma; una partida de 100 millones de euros para la reconstrucción tras la erupción volcánica; la liberalización del uso de los 600 millones de euros de superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias para que se puedan usar en servicios básico; y unos ajustes concretos para afinar aspectos del Régimen Económico y Fiscal, en la ZEC y la RIC, detalló el portavoz.

Cabello reconoció que el Gobierno de Canarias mantiene la firme determinación de aprovechar la coyuntura política y lo que percibe como una situación de «cierta debilidad por parte del Gobierno del Estado» para asegurar que en cada Consejo de Ministros se despejen asuntos de vital interés para el archipiélago-

Recordó que el 'decreto Canarias' se está cumpliendo mediante distintos mecanismos. Contenía los traspasos en aeropuertos y esta demanda se esta desarrollando con la comisión de transferencias- También hablaba de un sistema de financiación justo para Canarias y el próximo viernes 4 de septiembre Canarias apoyará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el nuevo modelo planteado por el Estado, tras aumentar de 611 a 1.337 los recursos para las Islas y que el REF quede totalmente fuera del cálculo del nuevo modelo de financiación. En esta convocatoria no estará presente la consejera de Hacienda, Matilde Asián (Partido Popular), sino que acudirá la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), al frente de la representación oficial. Cabello descartó que esta sustitución de la consejera de Hacienda, que se alinea con las autonomías del PP contrarias a apoyar el sistema, provoque un choque interno en el Gobierno canario.