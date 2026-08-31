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Ayudas al combustible de 3,6 millones para compensar a unas 750 industrias canarias por la crisis en Oriente Medio

La nueva iniciativa del Gobierno de Canarias busca ofrecer estabilidad a emprendedores y pymes ante la incertidumbre internacional y el alza de los costes energéticos

Imagen del Consejo de Gobierno de este lunes.

Imagen del Consejo de Gobierno de este lunes. / Lp

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Flora Marimón

Las Palmas de Gran Canaria

La crisis geopolítica en Oriente Medio ha llevado al Gobierno de Canarias a aprobar una nueva línea de ayudas de 3,6 millones de euros para compensar parcialmente el sobrecoste de los combustibles que soportan las empresas industriales de las islas. La medida, acordada este lunes por el Consejo de Gobierno, beneficiará inicialmente a unas 750 sociedad de todo tipo aunque el Ejecutivo prevé ampliar la financiación si la demanda supera las previsiones.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, explicó que la nueva línea pretende paliar el impacto del encarecimiento de los combustibles sobre la actividad industrial y se suma al conjunto de medidas que el Ejecutivo ha puesto en marcha para hacer frente al aumento de los costes energéticos. Cabello defendió la necesidad de generar "condiciones de estabilidad" para que emprendedores, pymes y autónomos puedan afrontar un escenario marcado por un "tremendo ruido internacional" y una "incertidumbre muy alta".

Las bases, en 15 días

Las ayudas serán gestionadas por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, a través de la Dirección General de Industria, que publicará las bases de la convocatoria en los próximos 15 días. Podrán acogerse empresas industriales, tanto personas físicas como jurídicas, siempre que el establecimiento para el que soliciten la ayuda esté radicado en Canarias y cumpla los requisitos establecidos.

La línea permitirá compensar parcialmente los gastos derivados de la compra de combustibles líquidos, gaseosos o sólidos de uso energético que hayan sido suministrados, facturados y pagados y que se hayan destinado directamente al proceso productivo. Entre los usos incluidos figuran hornos, calderas, secaderos, quemadores, equipos térmicos, líneas de proceso e instalaciones de fabricación o transformación, además de sistemas de cogeneración, trigeneración y grupos electrógenos destinados al autoconsumo de la propia actividad industrial.

Solo se tendrá en cuenta el precio neto del combustible, por lo que quedarán excluidos el IGIC y otros tributos, recargos, penalizaciones, intereses y servicios accesorios.

Escudo económico

La nueva ayuda se incorpora al denominado "escudo económico" desplegado por el Gobierno de Canarias ante el incremento de los costes energéticos. Según señala Cabello, el Ejecutivo ha movilizado ya cerca de 30 millones de euros dentro de este conjunto de medidas, que incluye el tipo cero del IGIC en el combustible, la bonificación del carburante destinado al sector agrícola y las compensaciones para abaratar el precio del combustible en La Palma, La Gomera y El Hierro.

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La convocatoria estará abierta durante 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de su extracto en el Boletín Oficial de Canarias. Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través de la sede de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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