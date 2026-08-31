Adam, Julia o Lola: estos son algunos de los nombres que tendrán las grandes danas y borrascas de la temporada 2026/2027

Adam, Julia o Lola son solo algunos de los nombres que recibirán las grandes danas y borrascas que están por llegar a Canarias en los próximos meses. Y es que a partir de este martes arranca la temporada de precipitaciones y, por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología acaba de hacer público el listado de nombres que recibirán aquellos fenómenos de mayor gravedad. Solo se nombra a aquellas borrascas o danas que pueden provocar un gran impacto y activar determinados avisos, como ya ocurrió con Francis o Therese, que afectaron especialmente al Archipiélago

Se trata de la décima campaña que lanza el organismo meteorológico junto al Grupo Suroeste del Nombramiento de Borrasca, del que también forman parte otros países como Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. En este sentido, la lista incluye 21 nombres propios acordados entre los estados miembros que deben ser fáciles de pronunciar en todos los idiomas. Asimismo, se alternan entre femeninos y masculinos.

Lista de nombres de las borrascas y danas de gran impacto

Los nombres de esta temporada son, por orden alfabético: Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Heloise, Igor, Julia, Kevin, Lola, Michel, Nathalie, Óscar, Paola, Rafael, Sandra, Thomas, Vera y Walter. Algunas letras como la Ñ o la Z han sido excluidas de la selección por la escasez de nombres que comiencen por ellas.

Desde la Aemet recuerdan que no todas las borrascas y danas serán nombradas y solo lo serán aquellas que puedan producir un gran impacto y obliguen a activar avisos en amplias zonas. Así, se prestará especial atención a los avisos naranjas o rojos por vientos muy fuertes y a los avisos naranjas y rojos por lluvias o nevadas intensas junto con avisos amarillos por viento —aunque en el caso de las danas no serán necesarios los avisos por viento—.

Una herramienta para favorecer la comunicación meteorológica

Asimismo, insisten en que el nombramiento de borrascas y danas favorece una comunicación más efectiva ante temporales de viento, mala mar, lluvia y nieve. Y aclaran que ayuda a su identificación en estudios a posteriori como los que publican a lo largo de la temporada en su página web.