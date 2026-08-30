Viperinas (marca de ropa canaria): «El mercado estaba apagado y básico, por eso creamos Viperinas»

Dos primas, dos acentos y un mismo impulso creativo. Así nace Viperinas, la marca fundada por dos jóvenes argentinas –una afincada en Tenerife y otra en su país de origen– que han convertido la distancia en motor de un proyecto común. «Somos más hermanas que primas», repiten Pilar Gómez y Agustina Fornoni, y esa complicidad se traduce en una propuesta fresca que huye de lo convencional. El próximo 17 de septiembre darán un salto clave al desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, un reto que afrontan con la misma filosofía con la que empezaron: «Un poco desde la locura, desde el atrevimiento y las ganas». Con ese espíritu –mezcla de intuición, complicidad y riesgo– Viperinas continúa abriéndose camino en la moda desde Tenerife y sin perder de vista su esencia: hacer de cada prenda una declaración de libertad.

Son primas y emprenden juntas. ¿Cómo se gestiona la familia y el trabajo?

Siempre tuvimos mucha conexión. Aunque una vive en Canarias y la otra en Argentina, nunca dejamos de estar en contacto. Al final, somos más hermanas que primas y eso hace que trabajar juntas sea bastante natural.

Esa distancia geográfica no es menor. ¿Ha sido un obstáculo real?

Para la vida sí, más que para el trabajo. Antes era más duro, cuando solo podíamos hablar por teléfono con tarjetas prepago. Ahora con la tecnología es más fácil cada día, pero sí, se echa de menos el cara a cara.

¿Y cómo surge Viperinas en ese contexto?

Un poco desde la locura y el atrevimiento. Siempre teníamos conversaciones tipo ‘qué bueno sería ponernos algo así’ y no lo encontrábamos en ninguna tienda. Entonces pensamos: ¿y si lo hacemos nosotras? Fue bastante orgánico.

¿Qué querían aportar al panorama de la moda?

Más que algo concreto, queríamos salir de lo que veíamos. Notábamos el mercado apagado y básico, que todo el mundo vestía igual. Pero nosotras no somos iguales. Queríamos romper con eso y hacer prendas que cada uno pueda usar como quiera y combinarlas.

Ahí entra también su forma personal de vestir, ¿no?

Claro. Nos pasaba que la gente siempre nos preguntaba de dónde era la ropa, y muchas veces eran prendas normales pero la forma en la que las combinábamos llamaba la atención.

Agustina Fornoni y Pilar Gómez están detrás de Viperinas. / ED

Una de ustedes viene del diseño y la otra del ámbito empresarial. ¿Cómo se reparten el trabajo?

Diseñamos juntas pero Agustina se centra en la parte más técnica, en cómo construir la prenda. Las decisiones creativas las tomamos entre las dos porque tenemos una visión muy parecida.

¿Cuándo tomó forma la marca?

Mentalmente, desde la pandemia. Después empezamos a producir poco a poco, sin colecciones cerradas porque sacábamos camisetas u otras piezas. Fue un proceso progresivo.

Ahora están a punto de dar un salto importante con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. ¿Qué supone ese paso?

Es un reto enorme. Vamos a presentar cinco looks dentro de Islas de Moda, representando a esta nueva industria que se está generando en Canarias. Es una oportunidad grande, tanto a nivel nacional como internacional.

¿En qué momento dirían que está Viperinas ahora mismo?

En crecimiento total. Esto es ir paso a paso. A veces avanzas, otras tienes que cambiar de rumbo, pero lo importante es disfrutar el proceso y seguir hacia adelante.

Su identidad mezcla Canarias y Argentina. ¿Cómo se traduce eso en la marca?

Tenemos lo mejor de cada lado. La parte canaria, que hace que la marca esté muy arraigada aquí, y la influencia latinoamericana, con mucho color y mezcla. Es una fusión que se nota sobre todo en lo estético.

¿Les sorprende el alcance que están teniendo?

Sí, sobre todo recibir pedidos desde fuera, de gente que nos conoció en Tenerife y quiere repetir. Eso nos está pasando bastante.

Las redes sociales también juegan un papel clave. ¿Cómo las viven?

Es un mundo que va muy rápido, tienes que estar todo el tiempo pendiente, pero también te da una visibilidad que no tendrías solo con una tienda física. Y lo mejor es la comunidad que se crea. Para nosotras es como ‘la tribu viperina’, es la gente que conecta con la marca y la hace suya.

El nombre Viperinas tiene una simbología muy concreta.

Viene de un tatuaje que nos hicimos juntas, dos serpientes enroscadas. Nos gusta todo lo que representa, el ciclo, lo que no tiene principio ni fin… y también ese punto juguetón.