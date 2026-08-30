Valido lidera la actividad canaria en el Congreso y el PSOE queda a la cola

La XV Legislatura encara su tramo final con una incógnita que sobrevuela desde hace meses la política española. En teoría el actual mandato parlamentario puede prolongarse hasta 2027, pero la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y la dificultad para reunir mayorías suficientes mantienen abierta la posibilidad de que la legislatura termine antes -en cualquier momento-. En el arranque del nuevo curso político, con este escenario de incertidumbre, ya es posible hacer balance de la actividad de los 15 diputados que representan a Canarias en el Congreso. El oro se lo lleva la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que encabeza el ranking por número de intervenciones parlamentarias, con 392 desde el inicio de la legislatura, muy lejos del resto.

La Cámara Baja se constituyó en agosto del 2023. Canarias obtuvo entonces 15 escaños, ocho por la provincia de Las Palmas y siete por Santa Cruz de Tenerife. El PSOE logró seis diputados; el PP otros seis; y Coalición Canaria, Vox y Sumar consiguieron uno cada uno. En estos tres años 18 diputados han pasado por esos 15 puestos. Héctor Gómez Hernández, Asier Antona Gómez y Sergio Carlos Matos Castro dejaron sus escaños y fueron sustituidos por Esther Rodríguez Suárez, Ainhoa Molina León y Jonay Quintero Hernández, respectivamente.

Ninguno ha podido igualar a la diputada nacionalista, que no mantiene la primera posición por el número de iniciativas registradas -los hay con mejores números- sino por una presencia especialmente intensa en la actividad parlamentaria general. Y no se refiere exclusivamente a intervenciones desde la tribuna del Pleno. El registro parlamentario incluye la participación de los diputados en los distintos órganos de la Cámara, entre ellos las comisiones, además de la actividad que se desarrolla en el Pleno.

13 preguntas orales

Valido acumula 13 preguntas orales, 341 preguntas escritas y 11 solicitudes de informe, además de sus 392 intervenciones. Su caso resulta singular porque, con un único escaño, concentra una actividad parlamentaria especialmente elevada en términos de presencia e intervención. La diputada de CC ocupa además una posición distinta a la de los representantes de los grandes partidos estatales. Su voto puede ser determinante en una Cámara fragmentada y su margen de actuación no depende de las directrices de una estructura estatal de la misma manera que ocurre con los diputados del PSOE, PP o Vox.

La comparación cambia cuando se mira el número de iniciativas registradas. Ahí triunfan los populares. El líder entre los representantes canarios es Carlos Alberto Sánchez Ojeda, del PP, con 1.985 preguntas escritas, a las que suma ocho preguntas orales y 20 solicitudes de informe. Sus 56 intervenciones completan un perfil parlamentario caracterizado por un uso intensivo de las preguntas escritas como instrumento de control al Gobierno. Muy cerca se encuentra Juan Antonio Rojas Manrique, también del PP, con 1.982 preguntas escritas, 28 preguntas orales y 12 solicitudes de informe. El volumen de iniciativas de ambos populares contrasta con el de sus compañeros de grupo.

El tercer gran volumen corresponde al diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez. Registra 1.654 preguntas escritas, 47 preguntas orales, 140 solicitudes de informe y una solicitud de comparecencia. A ello añade 199 intervenciones. Rodríguez es el segundo diputado canario con más intervenciones, con 199, pero Valido prácticamente duplica esa cifra. La nacionalista alcanza 392, mientras que la diputada de Sumar Noemí Santana suma 166 y el resto se mueve por debajo de los 70, con la excepción de los diputados mencionados.

El contraste más acusado se encuentra en el PSOE. Los seis diputados socialistas que figuran en el balance presentan cifras de iniciativas muy inferiores a las de los representantes del PP y Vox. Tomados en conjunto, los seis socialistas suman 13 preguntas orales, 124 escritas y 20 solicitudes de informe, frente a las 134 preguntas orales, 5.794 escritas y 85 solicitudes de informe de los seis representantes del PP. La diferencia es especialmente acusada en las preguntas escritas. En las intervenciones, sin embargo, la distancia es mucho menor. Los socialistas acumulan 296 frente a las 213 de los populares.

Entre los seis diputados socialistas, Luc André Diouf es el que acumula un mayor número de intervenciones en el Congreso, con 68, por delante de Ada Santana, con 64, y María Dolores Corujo, con 63.

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Pero todavía queda calendario político. Mientras los escaños sigan ocupados y la Cámara continúe funcionando, los 15 representantes canarios tienen todavía margen para ampliar sus registros.