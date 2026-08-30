'Roscas y Cotufas' inicia una nueva etapa con el regreso de Kiko Barroso

El periodista Kiko Barroso volverá este lunes 31 de agosto a las tardes de La Radio Canaria para ponerse de nuevo al frente de 'Roscas y Cotufas', el espacio que impulsó hace 17 años y que ahora inicia una nueva etapa con una programación centrada en la actualidad, el entretenimiento y el servicio público. El programa se emitirá de lunes a viernes, de 15.00 a 18.00 horas.

El comunicador afronta este regreso como un reencuentro con uno de los proyectos más importantes de su trayectoria profesional. "Supone volver a empezar, pero sin empezar de cero. Regreso cuatro años después con más vida, más experiencia y, quizá, con muchas más cosas que contar", afirma Barroso, quien asegura que volver al programa significa regresar "a mi sitio" y recuperar la conexión con los oyentes.

Una radio pegada a la actualidad de Canarias

La nueva temporada mantendrá la filosofía con la que nació el formato: contar la actualidad desde una perspectiva cercana a la realidad del archipiélago, sin perder de vista lo que ocurra fuera de las islas. Además, el espacio conservará su vocación de servicio público y adaptará sus contenidos cuando la actualidad lo requiera.

En esta nueva etapa, Barroso estará acompañado por Andrea Pérez, en la redacción, y Ana Freire, en la producción. El periodista destaca que ambas conocen perfectamente el funcionamiento del programa y bromea con que serán ellas quienes marquen el rumbo del espacio.

Nuevas secciones

Entre las principales novedades figura 'Abuelito, dime tú', una sección que jugará con el contraste generacional entre Kiko Barroso y Andrea Pérez. Mientras ella acercará al presentador a las nuevas tecnologías y tendencias, él recordará objetos, costumbres y formas de trabajar que marcaron durante años las redacciones periodísticas.

El programa también reforzará su compromiso con la igualdad y la prevención de la violencia machista mediante una "mirada violeta", además de incorporar contenidos relacionados con la seguridad, las emergencias y el bienestar animal. En este último ámbito recuperará la sección 'Más que mascotas', dedicada a ofrecer consejos sobre educación canina y convivencia con los animales.

Dar voz a la gente de Canarias

Otro de los objetivos de la nueva temporada será abrir los micrófonos a personas anónimas del archipiélago que desarrollan proyectos, investigaciones o iniciativas destacadas, pero que habitualmente pasan desapercibidas. "Queremos ser ese espacio para que la gente conozca a personas normales que están haciendo cosas grandes", explica Barroso.

Más de tres décadas de trayectoria

Con más de 30 años de experiencia en radio y televisión, Kiko Barroso regresa a uno de los formatos más reconocibles de su carrera tras haber presentado otros espacios de La Radio Canaria como 'Una + Uno' y, más recientemente, el programa televisivo 'Como en casa', que durante las últimas tres temporadas ha recorrido las ocho islas mostrando la gastronomía y los paisajes del archipiélago.

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El comunicador afronta ahora una nueva etapa con el propósito de mantener el espíritu con el que nació 'Roscas y Cotufas': informar, entretener y acompañar cada tarde a los oyentes desde una mirada cercana a la realidad de Canarias.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas