El cambio climático rompe el equilibrio térmico en Canarias: por cada 20 récords de calor, solo ocurre uno de frío

Nos hemos acostumbrado a vivir en un continuo récord de temperaturas máximas. El intenso calor que ha vivido repetidamente Canarias durante los últimos diez años ha llevado a los termómetros a alcanzar valores nunca antes vistos en la historia reciente del Archipiélago, es decir, en los últimos 70 años. Esta continua creación de nuevas efemérides cálidas tiene una consecuencia directa: los récords fríos ni están ni se les espera. Así, mientras Canarias es cada vez menos proclive a registrar temperaturas mínimas anómalas, lo extraordinario se vuelve costumbre en el otro extremo. No en vano, de cada veinte récords de calor que se han batido en esta última década (de 2015 a 2025), el frío solo llega a batir una vez (1,2) su plusmarca.

"Lo normal es que después de una serie histórica de más de 60 años ya no se registren tantos máximos históricos en general y, de producirse, ambos extremos (frío y cálido) deben estar en equilibrio", sentencia investigador del instituto del CSIC Misión Biológica de Galicia Dominic Royé. El factor añadido del cambio climático, sin embargo, impide que la lógica se imponga.

Así también lo corrobora el geógrafo de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes, Abel López, que afirma que "es una señal muy clara y coherente del calentamiento que estamos observando". Solo en 2023 –el año más cálido desde que se tienen registros en las Islas– se batieron casi 40 récords de temperaturas históricas en Canarias y ninguno de frío. "Esta nueva situación modifica radicalmente lo que estaba ocurriendo hasta ese momento y la tendencia esperable", insiste Royé. Esto no significa que no pueda volver a batirse un récord helado, pero será más difícil. "No creo que lleguemos a un escenario en el que Thanos (personaje de Marvel) haga un chasquido y desaparezcan todos los récords de frío, pero lo cierto es que cada vez van a ser una especie más rara dentro de nuestro clima", añade López.

Gráfica de récords diarios de temperatura en Canarias. / Dominic Royé

Y es que si se observan los datos registrados desde 1950 –momento en el que se comienza a recolectar información meteorológica en Canarias–, se detecta que la proporción nunca ha sido tan dispar. De hecho, cuando se analizan en conjunto los 70 años de serie histórica se percibe una situación mucho más equitativa: por cada diez récords de calor se pueden encontrar 8,7 de frío. "Los récords, tanto de calor como de frío, son algo normal en cualquier serie climática; lo que deja de ser normal es que exista un desequilibrio tan grande entre unos y otros", advierte López.

Récords de hasta siete grados de más

Además, lo habitual sería que, cada vez que se superaran las máximas históricas, lo hicieran por un par de décimas de grado. "Y lo que vemos es que se superan hasta por un grado", recalca Royé.

La realidad es mucho peor. En el asfixiante agosto de 2023, en Canarias se registraron efemérides de temperaturas máximas que superaban por varios grados la marca anterior. Uno de los casos más destacables es el de San Sebastián de la Gomera, cuya media de máximas se situó ese agosto en 37,7 grados, 7,1 grados más que la efeméride anterior registrada en 2012 (30,6 grados).

Canarias tiene una particularidad enorme y ni siquiera podemos hablar de un solo clima canario Abel López

Con respecto a las temperaturas absolutas más altas del mes, ese agosto se registraron máximas de 45,8 grados en Tasarte (Gran Canaria), que excedieron por 2,1 grados la máxima anterior. Una cifra que, además, había sido registrada tan solo dos años antes, en 2021. Una situación similar se produjo en Pájara (Fuerteventura), que pasó de un récord absoluto de 40,8 grados a uno de 42,1 grados.

Canarias, cada vez más cálida

"Esto nos dice que nuestro clima se está desplazando hacia un escenario cada vez más cálido", resume López. Y detrás de la tendencia está el sospechoso habitual: el cambio climático. "En un clima que no estuviese cambiando esperaríamos que, con el paso de los años, fuese cada vez más difícil batir cualquier récord, tanto de calor como de frío", explica el investigador. Y es precisamente esa máxima la que hace que los datos se vuelven más destacables: "los récords cálidos no están disminuyendo como estadísticamente cabría esperar, mientras que los récords fríos prácticamente se desploman".

Royé es contundente: "sin cambio climático esto no pasaría". "Los récords de frío y de calor deberían intercambiarse, pero aquí el calor se dispara", insiste el investigador que señala que esta solo es una forma más de comprobar que el calentamiento global no solo es real, sino que ya es palpable y notorio. "Hemos llegado hasta aquí porque no corregimos la tendencia a tiempo", sentencia el investigador. Sin embargo, la mayoría de la comunidad científica está de acuerdo en el que aún se pueden tomar medidas para evitar que las consecuencias sean aún más catastróficas a futuro.

Esta nueva situación modifica radicalmente lo que estaba ocurriendo hasta ese momento y la tendencia esperable Dominic Royé

El océano calma los extremos

Pese a la evidente tendencia cálida que afecta al Archipiélago, Canarias aún escapa de las consecuencias que están viviendo otros lugares del mundo gracias a su idiosincrasia. "Canarias tiene una particularidad enorme y ni siquiera podemos hablar de un solo clima canario", resume López. El Archipiélago es un territorio pequeño, con una diversidad climática extraordinaria debido a factores como la altitud, el relieve o la corriente fría de Canarias consiguen modular el ascenso térmico que sí se está manifestando en muchos lugares de la España continental.

Y gran parte de esta situación más favorable se debe a la acción del mar. "Eso hace que nuestros extremos térmicos tengan características distintas a los de los territorios continentales", revela López. Por este motivo, el investigador sugiere que, a la hora de medir el impacto del cambio climático en las Islas, no solo se tengan en cuenta estas temperaturas extremas. "Quizás sea más interesante qué está ocurriendo con las temperaturas nocturnas y cómo está aumentando de forma considerable el número de noches tropicales en las islas", concluye.