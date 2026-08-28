Ciencia
Tenerife almacena magma en una cámara a 15 kilómetros de profundidad bajo Pico Viejo
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) consigue la primera imagen tridimensional que muestra las estructuras volcánicas de las profundidades de la isla de Tenerife
Tenerife está almacenando magma en una cámara que se encuentra a unos 15 kilómetros de profundidad. Este reservorio –que puede ser uno solo o varias bolsas interconectadas– se encuentra al noroeste de la isla, justo debajo de Pico Viejo y coincide con el lugar en el que se ha visto un incremento de la actividad sísmica de los últimos diez años.
Es la principal conclusión de un estudio publicado en Scientific Reports, del grupo Nature, por un equipo de investigadores del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). El estudio, realizado a través de tomografía, ha logrado la primera imagen tridimensional de la isla, que muestra las estructuras volcánicas de las profundidades de Tenerife con una precisión no vista hasta ahora.
"Ya habíamos hecho estudios sobre la estructura de la isla utilizando la tomografía sísmica, pero lo hicimos utilizando terremotos locales, lo que nos limitaba a ver solo las estructuras que estaban por encima", resume Luca D'Auria, director del Área de Vigilancia Volcánica del Involcan. Este trabajo da un paso más allá. "Ahora hemos utilizado otra técnica en la que analizamos terremotos muy lejanos para conocer lo que hay a mayor profundidad", insiste.
De esta manera, han podido reconstruir el reservorio magmático que se encuentra bajo la Isla. "También hay otros más pequeños a su alrededor, pero no nos hemos centrado aún en ellos", insiste D'Auria, que destaca que el objetivo a futuro es ampliar la red sísmica de Involcan para poder analizar toda la isla con más detalle.
(Habrá ampliación)
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