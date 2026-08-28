Canarias suma una embarcación híbrida a las labores de vigilancia y seguimiento marino

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha presentado una nueva embarcación de alta tecnología para intensificar la vigilancia, el seguimiento y el control de especies en las Zonas de Especial Conservación (ZEC), en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta unidad, financiada con los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe total de 1.194.000 euros, viene a dar respuesta al incremento de la actividad socioeconómica y a la necesidad de erradicar prácticas furtivas en el frágil entorno de la franja marina de Teno-Rasca, en Tenerife, según ha puntualizado el departamento regional.

Hasta el momento, la Consejería venía operando desde 2018 con dos embarcaciones gemelas de carácter multivalente: el Mar Canario, con base en Puerto Colón (Tenerife) para la vigilancia de la ZEC de Teno-Rasca y los sebadales del sur tinerfeño, y el Isla La Graciosa, con base en Puerto Rico (Gran Canaria), encargado del control en la ZEC de los sebadales de Playa del Inglés, la franja marina de Mogán y los sebadales de Güigüí.

Necesidades operativas

El Gobierno regional advierte que el incremento de la actividad en determinadas áreas ha evidenciado nuevas necesidades operativas, que ahora se cubrirían con esta infraestructura, que permitirá además asignar uno de esos buques a la isla de La Gomera, dotando por primera vez a este territorio de un servicio permanente para la protección de sus valores marinos y de especies amenazadas como los cetáceos y el guincho.

El consejero del área, Mariano H. Zapata, ha destacado que con la llegada de esta nueva embarcación se da "un salto cualitativo" en la custodia de los mares, ya que "la tecnología híbrida de este barco permite actuar con total discreción y agilidad en un espacio tan sensible como Teno-Rasca, combatiendo las infracciones sin generar huella de carbono ni impacto acústico en la fauna marina".

La embarcación lleva por nombre Rogelio Herrera, como homenaje a un compañero que dedicó su vida a la protección, estudio y divulgación de la vida marina del Archipiélago. "Este buque se convierte en el mejor legado posible para una persona que dejó una huella imborrable en la conservación de nuestros mares y en el corazón de todos los que compartieron su vocación", ha concluido.

Vigilancia

La nueva embarcación presentada por el Gobierno canario destaca por sus 14 metros de eslora y 4,35 metros de manga, equipada con un innovador sistema de propulsión híbrida. El precio de la embarcación completa con sus sistemas es de 1.194.000 euros.

Aunque dispone de dos motores térmicos de 650 CV para travesías exigentes, la tecnología eléctrica asumirá un papel protagonista durante las labores de inspección. Este sistema de silencio absoluto elimina las vibraciones bajo el agua y la contaminación acústica, permitiendo una maniobrabilidad de precisión indispensable para la investigación científica sin perturbar a las especies sensibles ni alterar las colonias de cetáceos residentes.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas