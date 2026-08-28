Fernando Clavijo y Manuel Domínguez cumplen la 'promesa' de un matrimonio bien avenido

El presidente Fernando Clavijo (CC) y el vicepresidente Manuel Domínguez (PP) afrontan el último tramo de la legislatura con el Gobierno de Canarias todavía asentado sobre el mismo acuerdo que lo puso en marcha hace más de tres años. A las puertas del curso político que precede a las elecciones autonómicas de 2027, la relación entre las dos principales fuerzas del Ejecutivo —Coalición Canaria y Partido Popular— mantiene una estabilidad poco habitual en la historia de sus alianzas, hasta el punto de que si ambas formaciones permanecen juntas hasta mayo del próximo año, el actual será el primer pacto CC-PP que arranque una legislatura con los dos partidos dentro del Ejecutivo y la termine también con ambos en el Consejo de Gobierno.

Cinco legislaturas

CC y PP han compartido Gobierno en cinco legislaturas, pero con recorridos muy distintos. Solo una, la de Manuel Hermoso (1995-1999), llegó hasta el final con ambos partidos en el Ejecutivo, aunque el PP se incorporó diez meses después de iniciarse el mandato. Los otros tres pactos entre ambas formaciones —1999-2003, 2003-2007 y 2007-2011— se rompieron antes de las elecciones.

Financiación autonómica

La financiación autonómica ofrece ahora la imagen más nítida de esa convivencia entre intereses partidistas y responsabilidad de gobierno. El Ejecutivo de Canarias ha decidido respaldar la reforma propuesta por el Estado siempre que se respeten las condiciones que el Gobierno autonómico ha fijado: que los recursos vinculados al REF queden al margen del sistema y que la nueva financiación suponga más de 1.300 millones de euros adicionales anuales para las Islas. El Ministerio de Hacienda aplazó al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debía celebrarse en julio a petición de las comunidades gobernadas por el PP, que reclamaron más tiempo para analizar la propuesta.

El plantón de Matilde Asián

El problema es que la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, pertenece al PP, y durante la negociación ha mantenido posiciones próximas a las de su partido en otros territorios, contrarias al sistema de financiación propuesto por el Estado. En julio, cuando la reunión estaba inicialmente prevista para el 29, Asián pidió tres días libres y el Gobierno designó a la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, de CC, para representar a Canarias y formalizar el voto favorable. La reunión se aplazó después hasta el 4 de septiembre, pero el Ejecutivo ha mantenido que la posición canaria no cambia y que acudirá a la cita quien corresponda en representación del Archipiélago.

Acuerdo de Clavijo con Arcadi España

El episodio tiene una lectura política evidente, pero también otra institucional. La fórmula elegida evita que Asián tenga que colocarse en el centro de una contradicción entre su condición de consejera del Gobierno de Canarias y su pertenencia al PP, con sede en la calle Génova, en Madrid. El Ejecutivo no cambia su postura ni abre una crisis de Gobierno, simplemente será otra integrante del Gabinete de Clavijo quien defienda el acuerdo adoptado entre el presidente canario y Arcadi España, ministro de Hacienda, el pasado 27 de julio, para dar luz verde al sistema de financiación autonómica.

De hecho, el propio Fernando Clavijo ha insistido en que en las negociaciones con el Estado su Ejecutivo debe actuar en defensa de los intereses de Canarias y al margen de los intereses de los partidos. Manuel Domínguez también ha insistido en que la posición que se lleve al CPFF debe ser la del Gobierno regional y no la de las formaciones que lo integran.

Desencuentro en migración

La migración ha sido el otro gran asunto en el que las tiranteces políticas han resultado especialmente visibles, aunque tampoco han acabado afectando a la continuidad del Gobierno canario.

Clavijo convirtió el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados en una de las principales reivindicaciones del Ejecutivo autonómico y reclamó al Estado una reforma legal que permitiese distribuirlos entre las comunidades. El PP nacional mantuvo una posición diferente durante la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería, hasta el punto de que la propuesta que reclamaba Canarias para derivar a menores migrantes entre comunidades autónomas no salió adelante, aunque más tarde se aprobó.

La postura de Domínguez quedó así situada entre su responsabilidad como vicepresidente del Gobierno y su condición de dirigente del PP canario, pero en todo momento se posicionó al lado del Ejecutivo regional. Clavijo y Domínguez llegan así al último año del mandato con aquella promesa inicial de estabilidad todavía vigente. A estas alturas, la principal diferencia con los pactos anteriores no es que CC y PP no hayan discutido, sino que han conseguido discutir sin romper.