La falta de personal alcanza a los nueve cuerpos de bomberos de Canarias

El mapa insular de los bomberos es asimétrico. Nueve cuerpos diferentes se concentran en el Archipiélago (solo en Fuerteventura coexisten cuatro), lo que fragmenta las realidades entre islas. Hay incluso municipios donde operan de forma independiente. Cada consorcio y agrupación tienen sus fortalezas y sus respectivas carencias, pero comparten, en mayor o menor medida, dos demandas: la falta de personal y la necesidad de reacondicionar parques e instalaciones.

Hay islas en las que dependen del voluntariado por la falta de plantilla y en varias cuentan con parques precarios y vehículos al aire libre. En otras, en cambio, tienen un servicio que cumple en mejores condiciones. "Los lenguajes, protocolos y emisoras no son universales", señala el coordinador autonómico de bomberos, José María Monzón, ante la falta de homogeneidad de los cuerpos del territorio. Monzón avisa de la urgencia de la creación de un marco regulador en Canarias y de la importancia de activar un cuerpo de bomberos por cada isla. "Este sistema unificado permitiría solucionar muchos de los problemas estructurales que se sufren en el Archipiélago", recalca el coordinador autonómico.

Islas mayores

En el caso de Gran Canaria "conviven tres cuerpos diferentes en la misma isla", apunta Monzón. Entre ellos se encuentra el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que cubre la mayor parte de la superficie insular con siete parques de bomberos (Telde, Arinaga, Puerto Rico, La Aldea, Gáldar, Arucas y San Mateo) más una base auxiliar en Tejeda lista para ser activada en caso de emergencia. En 2022, el servicio de bomberos denunciaba la falta de recursos al asegurar que más de un 70% de la plantilla carecía de Equipos de Protección Individual (EPI) en condiciones, como botas, chaquetas y guantes, y que existían problemas en los camiones, que frecuentaban los talleres debido a la antigüedad de la flota. Actualmente, el Consorcio afirma que esas carencias se encuentran solventadas.

"El voluntariado no puede sustituir o usurpar funciones de profesionales", advierten desde CCOO

En paralelo, los datos del portal de transparencia del Consorcio de Bomberos de Tenerife reflejan que la isla goza de dispositivos, instalaciones y equipamiento óptimos. Sin embargo, la plantilla es mixta. La mayor parte de los activos son profesionales (más de 250), pero muchos de los parques cubren el déficit o completan el personal con voluntarios (180 aproximadamente) que prestan los mismos servicios que un bombero formado. La Agrupación de Bomberos y Bomberas de CCOO ya ha mostrado su descontento con esta situación. "El voluntariado no puede sustituir o usurpar funciones de bomberos", aseveran. Exigen, además, apartar al voluntariado de la primera línea de intervención por vulnerarse la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

En primera línea

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) asume la cobertura de casi 400.000 vecinos, en exclusiva en Las Palmas de Gran Canaria, con menos de 100 efectivos (sin contar bajas o bomberos fuera de servicio), lejos de los 140 puestos contemplados en la relación de plantilla. "Insistimos en la falta de personal", subraya Jacobo Álvarez, bombero de la capital grancanaria que reivindica en redes sociales la escasez crónica de personal, que puede afectar a los tiempos de respuesta. "El parque de Vegueta está cerrado, y la estación de la Isleta abre dependiendo del personal", asegura Álvarez. El parque central de Miller Bajo es el único que mantiene un servicio permanente pese a su mal estado en gran parte de la instalación. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya licitó por más de 2,1 millones una renovación del parque para subsanar el grave deterioro que sufre.

El pasado año, una treintena de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria remitía a través de UGT escritos que denunciaban el deterioro de los EPI y otros materiales que emplean los profesionales. "Durante un tiempo no estuvimos bien suministrados, pero a día de hoy contamos con lo básico", reconoce Álvarez, quien recuerda que el cuerpo de bomberos no tiene un flujo regular de oposiciones. "Las convocatorias de acceso llevan paralizadas desde 2021 y la gente se jubila. Si no convocas, existe una merma de personal", insiste.

No capitalinas, mismos problemas

Las islas no capitalinas tampoco se libran. El gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, señala que el cuerpo crece "conforme a la disponibilidad económica". La isla cuenta con dos parques centrales, uno ubicado en Arrecife y otro, en Uga. Además, existen puestos de cobertura al norte, en Arrieta, y un dispositivo de salvamento que puede movilizarse hasta La Graciosa. En palabras del gerente, los servicios se encuentran bien sincronizados, con 50 bomberos en activo e instalaciones en "buen estado de salud". Sin embargo, el representante de CCOO en Lanzarote Carlos Franquiz no coincide con Espinosa y denuncia otros aspectos. "No contamos con el mínimo de cuatro cabos por cada estación, sino ocho para toda la isla", explica Franquiz, que menciona además el mal estado de los techados, que "dejan a la intemperie muchos de los vehículos por falta de cocheras".

"No contamos con el mínimo de cuatro cabos por cada estación, sino ocho para toda la isla" Carlos Franquiz — Representante sectorial de CCOO en Lanzarote

"El Cabildo lleva más de 20 años sin renovar vehículos", apunta el jefe de bomberos voluntarios de La Palma, Germán Pérez. Son más de 60 los bomberos insulares, todos voluntarios, que asisten la isla. Se reparten en tres parques (Breña Alta, Los Llanos y Los Sauces) y, a juicio de Pérez, otros dos parques en Punta Gorda y Garafía "mejorarían los tiempos de respuesta" por la condición de terrenos elevados y carreteras ascendentes.

El Hierro se divide en dos secciones: bomberos forestales y urbanos. Cuenta con un parque para toda la isla, al tener menor superficie, defendida por cuatro bomberos urbanos y 134 forestales durante la campaña de incendios estivales. Desde el Cabildo aseguran haber reforzado los medios materiales con más vehículos y ampliado el personal con un jefe de comarca y un agente forestal.