Canarias pone el foco en la adicción de los jóvenes a las redes sociales

Meta ha endurecido las reglas para los adolescentes en Instagram y Facebook. La compañía ha acordado con 52 fiscales generales de Estados Unidos nuevas medidas que incluyen un límite diario de uso de dos horas, el bloqueo de las aplicaciones entre la medianoche y las 6.00 horas, y el silenciamiento de las notificaciones durante el horario escolar, entre otras acciones. El acuerdo, que aún está pendiente de la aprobación judicial, incorpora además nuevos controles para los padres y madres, así como opciones para reducir la exposición de los adolescentes a los contenidos recomendados.

Para el director general de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud (SCS), Fernando Gómez-Pamo, las determinaciones adoptadas por la empresa de Mark Zuckerberg van en la dirección adecuada y deberían aplicarse en todos los países de Europa. No obstante, pone el foco en un problema que, a su juicio, va más allá del número de horas que puede permanecer un menor conectado: la capacidad que tienen determinadas plataformas para generar dependencia. "Estas redes sociales poseen un gran poder adictivo y están diseñadas precisamente para eso", afirma.

En este sentido, Gómez-Pamo sostiene que existen aplicaciones y juegos en línea que están concebidos para mantener los usuarios conectados. "Este efecto resulta especialmente relevante durante la infancia y la adolescencia, cuando el cerebro todavía está en desarrollo", anota. Algo similar ocurre con las redes sociales. De ahí que considere que el máximo de dos horas fijado por Meta no debe entenderse como una frontera universal entre un uso saludable y otro perjudicial, pues el conflicto es más profundo.

Una opinión que comparte María Balsa, psicóloga clínica en la unidad de Salud Mental Infantojuvenil del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde desde hace unos años los profesionales observan cada vez más casos de niños y adolescentes que pasan mucho tiempo pendientes de las redes sociales y de Internet en general. "El simple hecho de limitar el tiempo de uso no cambia nada, pero sí tienen más valor otras decisiones, como puede ser la idea de limitar ciertas acciones de la aplicación que son más adictivas. Un ejemplo es restringir la capacidad de scroll para que no puedan ser invadidos por publicidad o vídeos que se muestran una y otra vez sin que los usuarios puedan tener control sobre ellos", manifiesta la experta, quien aboga por extrapolar estas actuaciones a nivel global.

Capacidad de atención

Según expone el director general de Salud Mental y Adicciones, en realidad, el problema surge cuando el entretenimiento deja de ser una actividad más y empieza a ocupar el centro de la vida cotidiana. "Para muchos jóvenes, el leitmotiv diario es entrar en las redes", explica. Es entonces cuando pueden producirse efectos negativos en la capacidad de atención y retención en clase, así como en las relaciones familiares y sociales. Este fenómeno se sitúa, en palabras de Gómez-Pamo, "dentro de las adicciones comportamentales", que no están vinculadas al consumo de una sustancia. "Las redes sociales y los juegos en línea forman parte de este grupo. Este cambio ha llevado a que los recursos especializados ya no se ocupen exclusivamente de las drogodependencias", agrega.

Tal y como informa, en Canarias cada vez existen más casos de adicciones no farmacológicas. La red de unidades de conductas adictivas atiende también estos cuadros en las Islas, además de los relacionados con sustancias como el alcohol o el cannabis. A estos recursos se suman las unidades especializadas en adicciones comportamentales de la Fundación Adsis.

El director general, también valora de forma positiva el bloqueo nocturno de notificaciones que plantea Meta, pues los especialistas ya llevan años alertando de los efectos de las pantallas antes de dormir. "El hecho de conciliar peor el sueño y descansar mal tiene repercusiones en el rendimiento escolar” , resalta, al tiempo que hace referencia a la intención que tiene la compañía de silenciar las notificaciones entre las 8.00 y las 15.00 horas, justo cuando los adolescentes se encuentran en horario lectivo. "En los centros educativos de Canarias ya se ha optado por limitar el uso de los teléfonos móviles durante el horario de clases", recuerda.

Otro de los compromisos de Meta se centra en restringir el contacto de adultos potencialmente sospechosos con adolescentes y reforzar las medidas para dificultar que estas personas puedan seguirlos o interactuar con ellos. "Esta acción va de la mano de la protección de la infancia y la adolescencia, por lo que tendrá un efecto muy positivo", apostilla María Balsa.

La compañía también pretende eliminar la visualización de los «me gusta» para los menores y restringir la aplicación determinados filtros relacionados con el maquillaje excesivo. Para Gómez-Pamo, la primera de estas medidas aborda una fuente de frustración que los profesionales sanitarios observan entre los más jóvenes. "Muchos menores se sienten frustrados si no se sienten recompensados con un like. Si lo que queremos es tener adultos sanos, esto es algo que debemos evitar, sobre todo en la etapa del neurodesarrollo", asevera.

Menores de 13 años

Por otro lado, Meta apuesta por reforzar los mecanismos que permitan comprobar la edad de los usuarios. De hecho, la empresa quiere impedir que los menores de 13 años tengan cuentas, un límite que Gómez-Pamo considera "razonable", si bien insiste en la necesidad de comprobar con garantías que el usuario cuenta con la edad estipulada.

A pesar de que la dimensión del problema en Canarias ahora mismo no puede cuantificarse con cifras definitivas, Gómez-Pamo garantiza que se está produciendo un incremento de este tipo de adicciones. Será en noviembre cuando se conocerán los resultados de la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas entre estudiantes. "En nuestro caso, estamos viendo estas conductas adictivas a partir de los 13 años. Por eso, es muy importante que las familias se impliquen en la prevención y en la educación", subraya la psicóloga clínica del HUC.

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Y es que la llegada de los teléfonos inteligentes y el acceso permanente a Internet han modificado el contexto en el que se desarrollan estas conductas, hasta el punto de que algunos jóvenes llegan a los recursos asistenciales no por cuestiones asociadas al consumo de sustancias, sino por problemas relacionados con las nuevas tecnologías. El director general sitúa a este perfil de pacientes como el principal motivo de preocupación. "Es mucho más fácil que una persona joven se vuelva adicta a estas tecnologías que un adulto por el proceso de desarrollo cerebral en el que se encuentra", concluye.